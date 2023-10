Trekking, sapori e le ville Unesco. Prato si svela in un autunno Doc

EatPrato Walking (a Prato fino al 25 novembre) è un autunno di gusto, trekking e passeggiate adatte a tutti, che porterà i viaggiatori alla scoperta di itinerari storici tra ville medicee riconosciute dall’Unesco e luoghi esclusivi del patrimonio industriale del più grande distretto tessile d’Europa. La Prato dell’alta pasticceria, dei rinomati biscotti e dei cantuccini, la Prato dei presidi Slow Food e dei pregiati vini di Carmignano si mostrerà in tutto il suo fascino.

I prodotti enogastronomici di qualità sono immersi in un contesto naturalistico unico dove la storia incontra la bellezza e la multiculturalità contemporanea. Un’occasione per godere dell’unicità dei colori del foliage autunnale, ma anche per degustare ottime etichette locali, assaggiare le specialità tipiche e fare una sosta nei ristoranti locali che raccontano grandi tradizioni a tavola.

Tante occasioni di scoperta come per la Calvana e le Cascine di Tavola, le ville storiche e il Monteferrato, l’archeologia industriale e i beni culturali, i luoghi della natura e quelli della cultura. Oltre alle visite anche i laboratori pratici, dal mosaico alla pasta fatta in casa fino alla scoperta degli itinerari del vino. Programma, informazioni per le prenotazioni e iscrizioni su www.eatprato.it.