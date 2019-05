Il Sentiero Azzurro è un percorso di trekking che collega tutti i paesi che compongono le Cinque Terre, perla assoluta della riviera ligure in provincia di La Spazia. Collega in un percorso a piedi i paesi all'interno del Parco delle 5 Tertre, ovvero Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso. È un itinerario unico al mondo, di circa 12 km totali, patrimonio Unesco, e si può percorrere tutto in un giorno o a tappe a seconda delle proprie esigenze e della preparazione fisica.



LE 4 TAPPE DEL SENTIERO AZZURRO

La prima tappa del sentiero azzurro delle 5 Terre parte da Riomaggiore e arriva a Manarola. Si tratta di una tappa molto semplice, con una lunghezza di circa un 1 km da fare in 30 minuti.

La seconda tappa va da Manarola a Corniglia, dura circa un’ora per circa 3 chilometri di percorso medio-facile.

La terza tappa arriva a Vernazza, forse il centro più famoso della riviera ligure su questo versante, ed è lunga 3,5 km, da fare in circa due ore per escursionisti allenati.

L’ultima tappa, con arrivo a Monterosso, prevede un percorso con difficoltà media di 3,8 km, con una durata stimata in più di due ore.



CONSIGLI UTLI PER AFFORNTARE IL SENTIERO AZZURRO

Premessa: l’accesso al sentiero è a pagamento (almeno in alcuni periodi dell’anno), perché molto spesso dopo le piogge autunnali alcune delle sue parti sono chiuse per manutenzione. Il biglietto, che va a sostenere le spese, varia a seconda del numero di parti aperte, di solito si tratta di 5-7 euro.

Nonostante il percorso presenti dei tratti impegnativi, è comunque adatto a chiunque ami il trekking e abbia un minimo di dimestichezza con le camminate in montagna e collina. È doveroso però munirsi di abbigliamento e scarpe da trekking per affrontare il sentiero azzurro in totale sicurezza.

