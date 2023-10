“Tredici canzoni urgenti“ album dell’anno. La quinta Targa Tenco di Vinicio Capossela

Per la quinta volta Vinicio Capossela ha ottenuto a Sanremo la Targa Tenco per il miglio album dell’anno, con Tredici canzoni urgenti. Un album più politico del solito. "Anche se siamo abituati a vivere le cose in modo individuale – ha detto Capossela – mai come oggi possiamo dire di essere tutti sulla stessa barca".