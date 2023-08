Tre secoli di musica classica afrodiscendente, scopri Black Classical Music

Da Thomas “Blind“ Wiggins, nato schiavo nel 1849, portato come prodigio pianistico in tournée fin dalla più tenera età e primo afroamericano a suonare di fronte a un presidente (James Buchanan), a William Grant Still (foto), primo compositore di colore ad avere una sua opere prodotta dalla New York City Opera, indietro fino a Joseph Boulogne Chevalier de Saint-George famoso nella Parigi del ’700: tre secoli di compositori classici afrodiscendenti "discriminati e da riscoprire" nell’album Black Classical Music in uscita il 21 agosto (19’40).