Travolti da un’insolita abbronzatura. La follia social di bruciarsi “ad arte“

C’è un nuovo sport estivo che non prevede racchette, palloni o il minimo sforzo, ma richiede un’orgogliosa, sciagurata mancanza di istinto di sopravvivenza: si chiama “Extreme Tanning” ed è la versione socialmente condivisibile dell’ustionarsi al solleone. Su TikTok si espande come un’epidemia l’hashtag #sunburnttanlines, con oltre duecento milioni di visualizzazioni a commentare video di giovanissimi fieri di mostrare eritemi come trofei. E siccome la fantasia umana, quando si tratta di farsi male, non conosce confini, è nata anche la “Sunburn Art”: mascherine, stencil e nastri adesivi applicati sulla pelle prima dell’esposizione, così da “disegnare” con il rossore cuori, fiori, forme geometriche: vere e proprie decorazioni epidermiche che gridano creatività ma sussurrano dermatiti.

Nella sola Gran Bretagna il 43 per cento dei giovani tra i 18 e i 25 anni si infila volontariamente sotto lampade UV, contro il 28 per cento della popolazione adulta in generale, e l’American Academy of Dermatology certifica che nel 2024 il 67 per cento degli americani ha dichiarato di aver scurito la pelle, rispetto al cinquantaquattro per cento del 2020. L’Organizzazione Mondiale della Sanità classifica i lettini abbronzanti come "pericolosi": chi li usa anche una sola volta aumenta del 20 per cento la probabilità di melanoma; se l’uso comincia prima dei 35 anni, il rischio schizza al 59 per cento.

Ma non importa: per rendere il tutto più scientifico, le nuove generazioni non usano la crema solare, ma l’indice UV. Ecco “SunKiss AI”, app di intelligenza artificiale usata come trainer del melanoma: si sceglie il proprio tipo di pelle, il livello di intensità solare massima che può sostenere e lo si supera volontariamente per aderire alla gara del supremo arrostimento. Che cosa si vince? Nulla, se non grandi pericoli per la salute. Se non bastasse, il culto del colorito estremo si spinge oltre l’esposizione solare: inalare Melanotan II, soprannominato “Barbie drug”, è diventato l’accessorio indispensabile dell’estate. In Australia ne sono stati rimossi oltre dodicimila annunci online, perché è una sostanza non regolamentata, capace di provocare dalla nausea all’ipertensione fino a possibili melanomi.

Per carità, non siamo nati ieri: questa ossessione non nasce dal nulla. Coco Chanel, tornando nel 1923 dalla Riviera, trasformò la tintarella in status symbol. Negli anni Settanta il tedesco Friedrich Wolff inventò il lettino solare, aprendo la strada all’industria dei solarium. Nel decennio successivo, dove il concetto di “troppo” non esisteva, ci si cospargeva di crema Eutra (grasso di mucca con sottofondo di chimica agricola) per diventare color terracotta, convinti di emanare vibrazioni da Copacabana mentre si somigliava a un mattone in altoforno. Allora come oggi, i pericoli erano noti, ma tutto era eccesso: capelli cotonati, spalline come infrastrutture edilizie, sopracciglia come righelli e pelli scure al punto che il bianco degli occhi sembrava neon.

Come in ogni parabola estetica, l’abbronzatura estrema cedette il passo agli incarnati diafani alla Kate Moss, fino a diventare un vezzo: la pelle come manifesto anti-tamarro. Oggi, in un’epoca ossessionata dal wellness e dalle etichette “bio”, eccoci tornati a bruciarci volontariamente, ma con un tocco più performativo: non basta essere abbronzati, bisogna essere scottati, con segni geometrici da bikini che urlano “sono stato in vacanza” e un cuore o un fiore inciso a colpi di UV sulla spalla, per coniugare il martirio dermatologico all’arte (arte?!).

Il bello, se così si può chiamare, è che questa volta la farsa è globale: l’umanità ha cambiato cornice ma non soggetto. Ci si ustiona con gioia, ci si racconta che è tutta salute. Negli Ottanta lo facevamo per sembrare ricchi in Costa Smeralda, oggi per apparire una influencer da Santorini, ma il sottofondo è identico: l’illusione che il dolore, se ben fotografato, diventi bellezza. E forse questa, più che una condanna, è la prova di una coerenza commovente: se dobbiamo continuare a cuocerci, che sia almeno con un certo stile, un buon filtro e un disegno ben riuscito.