Travolta ancora nei panni di Danny . Il ritorno di “Grease“ dopo 46 anni

"L.A.? Pensavo che foste tornati in Australia!": la battuta iconica con cui Danny Zuko provocava Sandy nel finale del film Grease (1978), è stata rievocata sabato da John Travolta (71 anni) al Hollywood Bowl di Los Angeles.

L’attore ha sorpreso i fan apparendo in versione Danny (il protagonista con lo sguardo da duro, ma il cuore tenero) durante una serata sing-along – una proiezione in cui il pubblico è invitato a cantare le canzoni di un film – dedicata al musical. Immancabile chiodo nero e brillantina nei capelli, Travolta ha ricordato così lo spirito della pellicola guidando il pubblico in coro, regalando un omaggio sentito alla sua Sandy, Olivia Newton-John (scomparsa nel 2022), e al mito immortale degli anni ’50: Grease incassò quasi 395 milioni di dollari in tutto il mondo, piazzandosi al 1° posto nella classifica dei film più visti di quella stagione sia negli Usa sia in Italia, dove guadagnò 8 miliardi di lire.

La prova della sua apparizione è un video che l’attore stesso ha condiviso su Instagram. Nessuno sapeva che avrebbe partecipato all’evento, e infatti il pubblico è impazzito. Anche il regista e i componenti del cast che erano presenti sul palco – Randal Kleiser, Barry Pearl (Doody), Didi Conn (Frenchy), Kelly Ward (Putzie) e Michael Tucci (Sonny LaTierri) – non hanno creduto ai loro occhi quando hanno visto quanto Travolta somigliasse ancora a Danny. Dopodiché l’attore ha cantato “a-womp-bop-a-looma a-womp-bam-boom”, un verso della favolosa We go together, la terz’ultima traccia della colonna sonora. John Travolta ha infine detto agli spettatori: "Godetevi il film, vi amiamo!" e Grease è cominciato.

Elena Burigana