Tripadvisor ha annunciato i vincitori dei Travelers' Choice Awards 2020 per le migliori esperienze – tour guidati, gite e attività assortite – e per le migliori attrazioni. Le classifiche sono elaborate a partire dalle recensioni e dai voti espressi dagli utenti nel corso dell'anno passato.



Le cinque esperienze più apprezzate nel mondo dai viaggiatori sono:

1. Safari in cammello tra le dune rosse e barbecue all'accampamento di Al Khayma, a Dubai

2. Lezione sulla pizza e sul gelato in un casolare toscano, partenza da Firenze

3. Tour di lusso dei canali di un'ora con partenza dalla casa di Anna Frank ad Amsterdam

4. Tour a piedi di mezza giornata alla scoperta di Berlino

5. Gita di un giorno alle principali attrazioni dell'Irlanda del Nord incluso il Selciato del gigante, partenza da Dublino



Ecco poi le esperienze top in Italia:

1. Ancora la lezione sulla pizza e sul gelato nel casolare toscano

2. Tour per piccoli gruppi dei sotterranei del Colosseo e di Roma antica

3. Gita di un giorno alle Cinque Terre da Firenze

4. Giro turistico di un giorno in Toscana

5. Gita di un giorno alle rovine di Pompei e al vulcano Vesuvio da Roma



I Travelers' Choice Awards per le attrazioni riguardano i parchi divertimento e i parchi acquatici. Le posizioni di vertice della prima categoria sono dominio dei parchi di Orlando, in Florida, con un'unica eccezione: nell'ordine il Magic Kingdom del Walt Disney World, il Puy du Fou di Les Epesses in Francia, lo Universal's Islands of Adventure, il Disney's Animal Kingdom e gli Universal Studios.



Per gli svaghi acquatici, i premi vanno al Siam Park in Spagna, al Waterbom Bali in Indonesia, all'Atlantis Aquaventure Waterpark di Dubai, all'Aqua Dome in Irlanda e all'Aquapark Istralandia in Croatia.

