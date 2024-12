Tradizioni di Natale, come festeggiano le star

Paese e famiglia che vai, usanza natalizia che trovi. In giro per il mondo e tra le celebrità, si trovano tradizioni decisamente particolari. Per esempio, in Venezuela, alla messa del mattino presto, chiamata misa de aguinaldo, alcuni si recano sui pattini a rotelle. Varie vie principali della capitale, Caracas, vengono persino chiuse al traffico. In Norvegia, alla Vigilia, c’è un’antica credenza per cui si pensa che in quelle ore si risveglino spiriti maligni. Per proteggersi, le famiglie nascondono tutte le scope di casa prima di andare a dormire. In Islanda, il Natale assume un fascino unico grazie al Jolabokaflod, letteralmente alluvione di libri di Natale: questo rito speciale, legato all’amore per la letteratura, ha origini che risalgono alla Seconda Guerra Mondiale, quando la carta era uno dei pochi beni non soggetti a razionamento. La sera della Vigilia, gli islandesi si scambiano libri come doni, accompagnati da delizie locali come cioccolato e birre artigianali, condividendo momenti di intimità. Anche le star di Hollywood hanno tradizioni natalizie uniche e spesso insolite.

Altruismo

Il Natale di Mila Kunis e Ashton Kutcher, come quello di altri loro colleghi, è all'insegna della generosità: niente regali, ma donazioni in beneficenza. I due attori invitano amici e familiari a fare lo stesso, trasformando lo spirito natalizio in un gesto altruista. Jennifer Garner, oltre al classico albero di Natale, l'attrice crea un Albero della Gratitudine. Durante dicembre, la sua famiglia lo addobba con bigliettini che raccontano i motivi per cui sono grati. Judi Dench ha una tradizione ecologista: ama infatti riciclare biglietti di auguri per finanziare progetti a favore dell’ambiente.

Intimità

Blake Lively dedica la mattina di Natale a lunghe chiacchierate in famiglia, tutti insieme nel lettone, guardando vecchi film. Un momento intimo per riflettere sull’anno passato e quello in arrivo. Il tempo donato ai propri cari è uno dei doni più belli in ogni momento dell’anno. Per Kurt Russell è sacra soprattutto la Vigilia, quando, con i suoi figli, decorano l'albero da mattino a sera. Dopo cena, i piccoli di casa indossano i loro pigiami e appendono le calze al camino, leggendo insieme una poesia natalizia famosa negli Stati Uniti, ‘Twas the Night Before Christmas’.

Buon cibo

La star di ‘Desperate Housewives’ Eva Longoria celebra il Natale cucinando tamales, gli involtini messicani tradizionali, per tutta la sua numerosa famiglia. Dopo aver preparato un pasto abbondante, assicurandosi che i tamales siano distribuiti equamente tra tutti i parenti, lei e i suoi familiari scartano i regali la sera del 24 dicembre e poi vanno alla messa di mezzanotte. Bryce Howard, figlio di Ron Howard, ha raccontato che insieme alla madre Cheryl lui e i parenti preparano i biscotti natalizi in anticipo e organizzano una festa apposita solo per decorarli e indire una gara divertente tra tutti loro. Un’occasione per riunirsi e stare insieme. Pare che suo padre, oggi affermato regista, sia un vero artista non solo della macchina da presa, ma anche dei dolcetti. Reese Witherspoon si diverte a realizzare casette di pan di zenzero con i suoi figli, mentre mangiano caramelle.

Divertimento

Emily Blunt e John Krasinski celebrano il Natale con scherzi goliardici ai vicini di casa, Jimmy Kimmel e sua moglie Molly. Ogni anno si ingegnano a mettere a punto trovate originali. Michelle e Barack Obama seguono una tradizione ereditata dalle zie di Michelle: ogni regalo deve essere conquistato con una buona performance. Barack, di solito, si cimenta nel canto, mentre Michelle si è spinta fino a un’esibizione con l’hula hoop. Miley Cyrus ha rivelato quando torna a casa, lei e suo padre vanno a giocare a football all’aria aperta, nella fattoria del genitore. Mariah Carey, la regina discografica del Natale, inizia i festeggiamenti il 23 dicembre con una gita in slitta trainata da cavalli ad Aspen, cantando sotto le stelle.