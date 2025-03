Tradizione o cucina asiatica?. Entrambe, basta sia brunch

di Raffaella ParisiNon vi è la traduzione, perché brunch è la fusione di br(eakfast) prima colazione e l(unch) seconda colazione, in pratica è un pasto abbondante che si consuma nella tarda mattinata. Nella metropoli lombarda è molto diffuso, soprattutto per chi ama alzarsi tardi.

Il ristorante milanese PanEVO del Westin Palace di piazza Repubblica propone un viaggio culinario nelle regione italiane, Sunday Grandma’s Lunch, dalle 12 alle 15 con la degustazione di piatti delle tradizioni in ricordo del pranzo domenicale a casa della nonna. L’Executive chef Moris La Greca ha iniziato proprio nella cucina con la nonna in Basilicata e poi con i parenti in Sicilia, in mezzo alla campagna dove ha appreso la conoscenza dei sapori degli ingredienti appena raccolti. La filosofia di cucina dello chef si esprime in tradizione, innovazione e sapore, gli ingredienti di stagione ai più poco conosciuti vengono valorizzati adottando tecniche e abbinamenti in grado di esaltarne i sapori. In primavera l’esperienza sarà sulla terrazza PanEVO, un giardino pensile immerso nel verde, di recente rinnovato. Esordio con la Toscana, il mese di marzo è di scena l’Abruzzo con ventricina, spaghetti alla chitarra con ragù di pecora, arrosticini. I prossimi appuntamenti: aprile Campania, maggio Sardegna, giugno Puglia e Basilicata, luglio Liguria, settembre Emilia Romagna, ottobre Lazio, novembre Sicilia e per concludere la regione ospitante, la Lombardia.

Altro tipo di cucina, sempre di alto livello, quella di Ba Restaurant di via Raffale Sanzio, insignito di diversi prestigiosi riconoscimenti, come i Tre Mappamondi da Guida Ristoranti d’Italia 2025 del Gambero Rosso, che sabato scorso ha inaugurato il brunch, nella giornata del sabato, dalle 12.30 alle 14.30. Il menu’ prevede pop corn con polvere di Hondashi e alghe nori, involtino primavera, toast di gamberi, selezione di quattro ravioli, curry pig bao, gamberi fritti alla spicy mayo, melanzane alla Sichuan stufate con carne, salsa hoisin e peperoncino fresco accompagnato da riso bianco. E’ disponibile anche il brunch vegetariano. Il titolare Marco Liu ha scelto per il brunch i piatti che meglio si prestano alla condivisione per un pasto informale e veloce per assaggiare l’autentica millenaria tradizione gastronomica cinese.

E sempre in tema gastronomico continua la collaborazione tra I Love Poke e EG Italia: aperto un secondo punto di ristoro nella stazione di servizio gestita direttamente da EG Italia in viale Rubicone 31 a Milano.