L’eterna estate calda dei tradimenti: dai rotocalchi ai social, i vip nel mirino

Roma, 2 agosto 2025 – Il tempo si misura in estati. Belly, protagonista della trilogia rosa per giovani adulti di Jenny Han, è certa che tutto ciò che di bello le è successo nella vita sia capitato tra giugno e agosto. Per qualcuno vale anche il contrario: tanto amore e tanto dolore, si disperava Bruno Martino, e che torni presto l’inverno per ritrovare la pace. Che cosa non ci fa questa stagione che brucia eternamente tra passione e dannazione, illusione di eternità e rimpianto. Brigitte Bardot non girava in bikini a pois a gennaio, Vacanze romane non si riferiva a quelle di Pasqua. Le storie estive sono gonfie come pesche, un cardine della cultura popolare alimentata un tempo dai paparazzi, oggi dai social e della tv. A febbraio c’è Sanremo ma è tutta un’altra storia, perché cantare è un po’ esorcizzare. Qui ci siamo tutti dentro fino al collo, predisposti alla fuga, traditi anche dalla logica. Vulnerabili e spettacolari.

Se dell’edizione invernale di Tempation Island si parla da anni ma la produzione non è mai partita, una ragione ci sarà. Il feuilleton attorno al falò, più appiccicoso di una soap turca, è rito estivo, da celebrare nell’intontimento dei lunghi tramonti e del fumo di zampirone. Fa sempre più caldo, le zanzare diventano letali e il programma, con minimi aggiustamenti, travolge se stesso con un record di oltre 4 milioni di spettatori. Gente che potrebbe uscire a prendersi il gelato o qualche altra trasgressione personale sta incollata al reality diabolico. Nessuno ne esce pulito. E con la scusa del dovere professionale gli psicologi prendono appunti su questo laboratorio sociale dove la complessità delle relazioni umane viene fuori al suo massimo.

Il tempo si misura in estati. Quelle del sapore di mare, del gusto amaro di cose perdute e di Bonjour tristesse (“ho conosciuto la tristezza quando ho conosciuto l’amore”, di sicuro non a novembre). Ogni estate ha il suo frutto da rotocalco, la coppia nuova e quella spaccata, comunque un racconto su cui affondare i denti. Quest’anno è toccata a Raoul Bova, inguaiato da affetto sincero tradotto male in rigurgito di tarda adolescenza, tradito da una coppia di ventenni in cerca di gloria. Lui sarà dimenticato, gli “occhi spaccanti” tributati all’oggetto di venerazione resteranno nella memoria come “vamos a la playa”, però senza copyright. Un sondaggio condotto da Incontri-ExtraConiugali.com rivela che l’88% degli italiani prevede di tradire il partner durante una vacanza estiva (il 65% va al sicuro sull’online). Siamo mostri? Siamo annoiati?

Nella stagione sudata vale per tutti lo slogan ripetuto ogni trenta secondi a Temptation Island: “È un viaggio nei sentimenti”. Così partiamo per regredire all’adolescenza di Timothée Chalamet in Chiamami col tuo nome, per esaltare il desiderio fino al temporale definitivo incubando memorie struggenti di ciò che magari non accadrà ma non sarà dimenticato. L’estate è il balcone sulla vita futura dei più giovani, il ponte di poppa da cui gli adulti guardano la scia. Durante il concerto dei Coldplay una kiss-cam ha inquadrato i maturi Andy Byron e Kristin Cabot, rivelando una presunta relazione extraconiugale e scatenando forte scandalo sui social e fuori. Per essere due mastini d’azienda mangiano pane e volpe, ha malignato qualcuno su Facebook, la prossima volta il concerto se lo ascoltano in albergo. Che mancanza di empatia. È estate, in camera si sta solo per seguire i massacri sull’isola delle tentazioni e il livello di responsabilità si fa prepuberale.

Tragedie in famiglia, dimissioni per entrambi, lui che minaccia di far causa alla band inglese e colpo di genio della Astronomer: invece di sprofondare nella vergogna la società per cui lavoravano i due amanti ha scelto la via dell’autoironia e una testimonial temporanea d’eccezione, Gwyneth Paltrow, ex moglie del frontman dei Coldplay Chris Martin famosa per la sua “separazione amorevole”. Sarebbe successo in autunno, quando la morale e le logiche aziendali si fanno più sorvegliate? Non al cinema, non in letteratura. Forse la prossima estate.