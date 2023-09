Tra l’Odissea e Isabel Allende. I libri per costruire il futuro

I libri al centro delle trasformazioni del contemporaneo, i libri come lenti indagatrici per leggere il presente e costruire il futuro. È questa l’idea creativa che ha guidato la prima campagna di comunicazione firmata Feltrinelli, presentata in anteprima nel corso di una speciale serata presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Isabel Allende (in uscita con Il vento conosce il mio nome), Umberto Galimberti (L’etica del viandante) e Alessio Boni, con il reading di Abel, il western metafisico di Baricco in arrivo a novembre, . “Leggere insegna a leggere” – il pay-off della campagna – è un invito alla lettura come strumento per fotografare la realtà, comprenderla e provare a dare un nome alle più controverse sfide del presente. A dare corpo alla campagna sono cinque dei più celebri titoli pubblicati negli anni dalla collana Universale Economica Feltrinelli, ora polaroid per raccontare i cambiamenti sociali e culturali di oggi: l’Odissea è l’opera che esprime il faticoso viaggio delle coppie omogenitoriali in Italia; Cecità di Saramago diventa metafora della nostra disattenzione nei confronti dell’ambiente; Gli sdraiati di Serra sovverte il pensiero sull’indolenza dei giovani; Piccole donne crescono della Alcott si interroga sulla presenza della tecnologia nella crescita delle nuove generazioni e Umano, troppo umano di Nietzsche sull’intelligenza artificiale. Autonomia e libertà di pensiero, passione civile, coraggio e sperimentazione, dialogo e confronto: questi i valori in campo per gli innovativi palinsesti 2023 dell’Universo Feltrinelli.