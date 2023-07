Tra il bandito e l’America, l’Oceano dell’ira

di Vincenzo Pardini

Un pomeriggio, al calasole, il cielo rannuvolò. Preso a sibilare il vento, le acque si incresparono. Il veliero iniziò a vibrare come si stesse divaricando, e beccheggiava, alzandosi e abbassandosi in maniera sempre più scomposta. Il nostromo, i sottufficiali e il capitano avevano imposto ai passeggeri di andare nella sala di ritrovo.

Ora tra i passeggeri delle tre classi, non c’era più distinzione alcuna. Ricchi e poveri, avvolti dalla stessa paura, affetti dagli stessi conati di vomito e scariche intestinali, respiravano i loro fetori e guardavano le loro bave, senza più alcuna sicumera. Il veliero, avviluppato nei marosi, girava su se stesso, si impennava, si inabissava; i suoi legni cigolavano e filtravano acqua. Fu dato ordine agli stallieri, per alleggerire la stiva, di gettare a mare porci e vacche, e il loro frumento e fieno. Così avvenne. In un attimo le povere bestie furono ingollate dai flutti, adesso colore dell’inchiostro, quasi l’Oceano rigurgitasse ira e bile. Il veliero continuava a impennarsi, precipitare, risalire e cigolare come fosse in procinto di schiantare; gravato dal peso delle vele fradice, l’albero maestro si era inclinato. A momenti, a seconda degli spostamenti dei marosi, il veliero si piegava su di un fianco come stesse inabissandosi. Calò la notte. Data l’umidità, nessun lume si accese. I passeggeri erano al buio dentro la stessa sala di riunione, e nessun marinaio sembrava essere in giro. Si aspettava di calare a picco da un istante all’altro. Un continuo scricchiolio si propagava ovunque. Dalla paura, i passeggeri erano passati alla spossatezza e alla rassegnazione; più nessuno si lamentava, nemmeno le vedove degli uomini travolti dal toro.

D’un tratto, il vascello smise di sobbalzare ma, come si fosse incastrato tra le acque, restava immobile. La tempesta era cessata; odore di bagnato e di salsedine gravava ovunque. Tra i passeggeri serpeggiava la desolazione; alcuni giacevano sul pavimento, svenuti; i bambini, in braccio alle madri, dormivano. Lumi adesso accesi, non si vedevano che ombre sovrapposte alle ombre. Jodo e Vlademaro, usciti dalle loro cabine, salirono sul ponte insieme al capitano. Le nubi si erano dissolte, e brillavano le stelle. Con paranchi, catene e verricelli, i marinai stavano ricollocando l’albero maestro, altri sistemavano le vele. Un vento a tratti caldo a tratti gelido ridette, in breve, autonomia al veliero. Rosso e grande, dall’orizzonte sorse il sole; un intenso dorato chiarore avvolse il galeone, che avanzava nelle acque, adesso, placide. I passeggeri tornarono ad occupare i loro spazi.

Dopo due giorni, una mattina, all’alba, il nostromo urlò di aver visto terra. Tra i passeggeri ci furono esclamazioni di gioia, e pianti. Diretti e primitivi, gli stati d’animo si esprimevano senza alcun ritegno. Vlademaro e Jodo si abbracciarono. Jodo disse all’amico che, sbarcato, avrebbe scritto ai familiari. Vlademaro gli ricordò che prima, secondo la promessa del capitano, doveva eludere il controllo delle autorità portuali. Jodo dubitava della sua parola. Decisero di fargli visita. Lo trovarono in alta uniforme, la pipa accesa. Entrati, allungatagli una busta ciascuno aggiunse che per uscire si mettessero, entrambi, al suo seguito.

La nave s’era intanto accostata al porto e i passeggeri, con valigie fagotti, iniziarono a scendere; le donne, i bambini per mano o in collo. Nessuno di loro, tanto erano dimagriti, gli abiti stazzonati, i volti esangui e gli sguardi sbigottiti, sembrava il medesimo di quando era partito. Avrebbero voluto avviarsi anche Jodo e Vlademaro. Il capitano li trattenne; tra i cirri della pipa, li avvertì che il suo ruolo gli imponeva di salire sulla nave per primo e scendere per ultimo, soprattutto in caso di naufragio. Profferì queste parole impettendosi, lo sguardo basso e ambiguo. (...)

Infine, seguito da Jodo e Vlademaro, il capitano scese. Per lungo tratto, la banchina era ingabbaiata, in modo che alcuno potesse allontanarsi: l’unica uscita era presidiata da uomini con cappello a larghe tese, cinturone e revolver. Arrivato a quel varco, il capitano parlò, brevemente, con quello che doveva essere un ufficiale; un tipo dalla faccia arcigna che, guardando Jodo e Vlademaro, annuì. Passati, si incamminarono in una strada di terra battuta, ai lati della quale erano case, scuderie, saloon. Ignorandoli alla stregua di estranei il capitano, allontanatosi verso l’abitato, sparì.