Tra i protagonisti. Muti, Harding. Richter. In chiusura gran galà di danza

Ancora grandi protagonisti per le ultime due settimane della 36ª edizione di ’Ravenna Festival’ che si concluderà il 13 luglio. In particolare, sabato 5 luglio al Pala De André tornerà Riccardo Muti (nella foto di Marco Borrelli) che dirigerà la sua Orchestra giovanile Cherubini in un programma affascinante, con la Quinta Sinfonia di Beethoven, la Quarta ‘Italiana’ di Mendelssohn - Bartholdy e la Sinfonia da ’I vespri siciliani’ di Verdi.

Giovedì 10 luglio Daniel Harding condurrà invece l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, di cui è diventato direttore musicale, in un trittico composto da ’Blumine’ dalla Sinfonia n. 1 di Mahler, il Preludio e Liebestod dal ’Tristan und Isolde’ di Wagner e la Seconda Sinfonia di Brahms.

Sull’orizzonte contemporaneo si staglia invece Max Richter con il suo più recente album ’In a Landscape’, quasi un atto di protesta che oppone silenzio e pacatezza alla violenza diffusa della nostra epoca, che presenterà domenica 6 luglio, sempre al Pala De André.

Il festival si concluderà domenica 13 con un gran galà di danza tutto al maschile, ’Les étoiles pour homme’ con alcuni eccelsi ballerini, fra cui Sergio Bernal, Davide Dato, Simone Repele e Sasha Riva.

s. m.