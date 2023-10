Tra finzione e attualità, al via la stagione del teatro Off/Off di Roma

Un delicato omaggio ad Anna Magnani per i cinquant’anni dalla sua scomparsa e un tuffo nel tragico mondo di Fantozzi grazie al volto e all’arte di Anna Mazzamauro, l’indimenticabile ‘Signorina Silvani’ dei film di Paolo Villaggio. E poi, messa da parte la finzione, ecco la realtà, con uno sguardo acuto sul mondo di oggi visto da Dacia Mariani e con la nuova e dirompente attualità del caso Orlandi. Sono alcuni degli appuntamenti della stagione 2023-2024 dell’OFF/OFF Theatre, storico palco di via Giulia a Roma fondato e diretto da Silvano Spada. Questa sesta stagione, che inizierà il 7 novembre e si concluderà il 22 maggio, propone al pubblico trenta spettacoli, dai temi più diversificati. Sul palco non mancheranno grandi nomi del teatro, ma verrà dato ampio spazio anche a giovani autori. Il risultato è un luogo di libertà fuori dalla routine, con lo sguardo focalizzato sul mondo che cambia. Anche quest’anno sarà tanta l’attualità portata sul palco. Sotto i riflettori, il tema della sessualità fluida, il rapporto moderno uomo-donna, l’esistenza giovanile e il rapporto con i social. Ma non solo: non mancherà un dialogo privilegiato con i nomi antichi e recenti che hanno fatto la storia del nostro paese: Marlene Dietrich, Ezio Bosso, Paolo Villaggio, Giuseppe Verdi… ma ecco qualche titolo.

Anna Magnani, per sempre

A cinquant’anni dalla sua scomparsa, il primo omaggio dell’OFF/OFF Theatre va ad Anna Magnani, l’attrice simbolo del cinema italiano. Pino Strabioli racconterà aneddoti, curiosità e leggende sulla grande attrice. Lo spettacolo sarà il 21 novembre e l’ingresso è gratuito.

Pietro Orlandi, fratello

I gialli italiani irrisolti, taciuti, tornano al centro del dibattito nazionale, e quindi anche al centro del palco. Questo è stato possibile grazie allo spettacolo e resoconto realizzato da Giovanni Franci dopo l’incontro avvenuto con Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la ventiduenne scomparsa a Roma nel maggio dell’83. La stand-up tragedy sarà in scena dal 13 al 17 dicembre grazie anche all’interpretazione di Valerio di Benedetto, che si metterà nei panni di Pietro, ripercorrendo quarant’anni di silenzi e menzogne, che ancora avvolgono nel mistero uno dei casi di cronaca tuttora irrisolto nel nostro paese.

Come è ancora umano lei, caro Fantozzi

Un Paolo villaggio indelebile e un ragioner Fantozzi che ha lasciato il segno nelle cuore degli italiani, e anche in quello di Anna Mazzamauro “la signora Silvani”, che con questo spettacolo intende raccontare il bizzarro personaggio di Fantozzi, per restituire a Paolo Villaggio la grazia. Un rimbalzo di emozioni nelle scene più iconiche dei film: dalla mostruosa Mariangela al concorso per bimbi belli, al ristorante giapponese, fino agli odiati colleghi. Per poi approdare nella vera vita di Villaggio: la sua avidità di cibo e le sue diete mostruose. La sua paura di vivere la carriera, fino al suo incontro con Giorgio Strehler che avrebbe voluto quel Grande di Genova nel suo Piccolo di Milano.

Dacia Maraini, riflessioni sull’oggi

Si va in scena l’11 dicembre. La scrittrice verrà intervistata da Silvano Spada per una riflessione ad ampio spettro sul mondo. Si parlerà di futuro, di giovani e viaggi.

Metti una sera a Cena.

Di Giuseppe Patrioni Griffi, dal 19 al 28 gennaio va in scena un testo cult del teatro e del cinema. Un omaggio al grande Giuseppe Patrioni Griffi. Sul palco Kaspar Capparoni, Lauta Lattuda, Carlo caprioli, Clara Galante e Edoardo Purgatori, presenza ormai familiare dell’OFF/OFF e figlio dell’indimenticato giornalista Andrea, scomparso lo scorso luglio.

Adolf prima di Hitler

Due ragazzi di 20 anni in una Vienna di inizio ‘900, rintanati in un mesto monolocale invaso dal fumo tossico di una piccola stufa a cherosene, provano a capire la vita. Sono amici per la pelle. Uno è Gustav Kubizek, figlio di un tappezziere, diventerà un apprezzato direttore d’orchestra. L’altro è Adolf Hitler. Tra di loro un rapporto morboso, viscerale, indicibile all’epoca. È “Adolf prima di Hitler” lo spettacolo di Antonio Mocciola, con Vincenzo Coppola, Francesco Barra e Jessica Ferro.

Shakespeare in Burlesque

E’ il titolo di chiusura della stagione: dal 10 al 12 maggio, con Giulia di Quillo, andrà in scena il perfetto incontro tra passato e presente, attraverso il Burlesque, forma d’arte e strumento di emancipazione.

Il programma completo è disponibile sul sito del teatro.

Il teatro è di tutti

“Viva il teatro, perché il teatro rende vivace, varia e intelligente la vita – ha piegato sul Silvano Spada nel presentare la stagione –. A teatro ci si incontra, si incrociano mondi, ci si rilassa sorridendo e ridendo, provando emozioni dal vivo. Il teatro è per tutti, giovani adulti, colti e non colti, di destra e di sinistra”. “Il teatro è per tutti quelli che non vogliono addormentarsi davanti al computer o davanti alla tv. Il teatro è motore sociale, fa parte della quotidianità e di divertimento. Non è un club riservato a iniziati. Qui la cultura alta e la cultura altra non sono in antitesi ma diventano ambedue indispensabili”, conclude il direttore.