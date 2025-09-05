Tra dame e cavalieri. Ritorna il Medioevo a Barberino Tavarnelle

Un salto indietro nel tempo al castello di Barberino Val d’Elsa. È quello che il pubblico potrà fare grazie alla quindicesima edizione della festa medievale ’Memoriae et Historiae di Semifonte’, rievocazione storica promossa dal Comune di Barberino Tavarnelle, con il contributo della Regione, e organizzata dall’Associazione Happy Days Aps con la direzione artistica di Francesco Mattonai.

L’appuntamento che vestirà a festa il castello medievale è il 13 e 14 settembre dal pomeriggio fino a sera, e propone un ricco programma di appuntamenti per le vie, le piazze, gli angoli del castello. Sfilate, cortei, esibizioni e spettacoli trascineranno il pubblico in un viaggio nella storia, fino alle origini di Barberino Val d’Elsa, nel 1200. L’evento inaugurale, il 13 alle ore 16, è affidato al mercato degli antichi mestieri, la corte ludens e le esibizioni degli arcieri nell’area della Pineta di via Cassia. Alle ore 17 un’allegra parata di musici e sbandieratori varcherà la soglia delle Porte dell’antico castello, seguita alle 17.30 dalla performance dei Bandierai dei Quattro Quarti di L’Aquila. Nel pomeriggio dalle 18.45, il corteo storico ’Anno decimoquinto’ si snoderà per le vie del centro storico fino alla chiesa di San Bartolomeo dove il parroco don Soave impartirà la benedizione. Dal tramonto fino a sera il castello accoglierà esibizioni di sbandieratori e tamburini, danzatrici e cavalieri, spettacoli di acrobazia e interazione musicale e artistica.

Il 14, il grande show del Medioevo stupirà con effetti speciali, poi laboratori didattici e narrazioni fiabesche. E ancora, antichi mestieri, l’osteria del Cioncolo, il mercato, fino allo spettacolo teatral-circense della Compagnia Barraca con giochi di fuoco (21.30). Ingresso libero. www.barberinotavarnelle.it, www.semifontemedievale.it

M.C.