Tra cringe e maranza: "La lingua dei giovani?. É un arricchimento"

Bro, red flag, shippare. bufu, karen, cringe. Maranza. Benvenuti nella lingua dei giovanissimi. Con la quale millennial e boomer devono inevitabilmente confrontarsi: a casa, a scuola, per strada, in vacanza. Prima però bisogna decifrare quel misterioso mosaico di parole. Con un’attenzione particolare: non sono fossili, si muovono nel tempo. Ne è convinta Beatrice Cristalli, autrice del Dizionario dei boomer. Capire le parole delle nuove generazioni, edito da Rizzoli (208 pp., 14 euro).

Dottoressa Cristalli, che lingua è quella dei giovanissimi?

"In realtà sarebbe più corretto parlare di slang o di lingue giovanili, perché sono una delle varietà dell’italiano, e oggi secondo me abbiamo a che fare con più livelli: quelli del parlato e della comunicazione digitale".

E di queste lingue cosa dobbiamo capire (o non abbiamo capito)?

"Intanto abbiamo sottovalutato il ruolo del digitale nella comunicazione. A cominciare dalle faccine, che gli adulti utilizzano in un modo e le nuove generazioni in un altro. L’obiettivo, nel caso di queste ultime, è staccarsi dal significato letterale, compiendo un salto metaforico, per creare un vero e proprio codice segreto. Se un adulto per comunicare che si sta divertendo invia una faccina che ride, un giovanissimo utilizza l’emoticon di una tomba. Il senso è: sono morto dalle risate. Ma si potrebbe parlare anche dei meme. Poi, ovviamente, di quel codice fanno parte le parole di cui parlo nel dizionario".

Ecco: parliamone.

"Diciamo anzitutto che sono contenute in alcune bolle che riguardano il mondo digitale e dei videogiochi. L’obiettivo è non farsi capire e rafforzare la logica del gruppo. Ma, allo stesso tempo, è interessante notare come queste parole – molte delle quali sono prestiti inglesi integrati o nascono su alcune piattaforme, magari dal motto di qualche content creator - escano presto dal loro nido per raccontare dinamiche sociali e atteggiamenti umani".

Prendiamone una: maranza. Cosa significa?

"Tra i giovani indica soprattutto chi ha un abbigliamento codificato, generalmente legato al mondo del trap e del rap, ma anche un certo atteggiamento spavaldo. Ultimamente c’è anche il maranza versione donna, codificato nel termine Baddie, il cui massimo rappresentante è la cantante Anna Pepe, che dopo l’uscita del suo album (Vera Baddie, 2024, ndr) ci ha regalato l’immagine di una donna che non rinuncia alla sua femminilità, ma è molto agguerrita e decisa. Non dimentichiamo poi che molte di queste parole, che siano neologismi oppure no, subiscono delle vere e proprie risemantizzazioni, cambiando significato".

Le lingue giovanili sono un arricchimento o un ostacolo?

"Certamente un arricchimento. A me piace pensare che l’italiano sia una stazione con tanti binari che si incontrano. E infatti noi parliamo tanti “italiani”. Quello dei giovanissimi non ha alcun interesse a entrare nei dizionari, ma s’incrocia inevitabilmente con la lingua d’uso e, successivamente, anche con quella giornalistica e pubblicitaria. Così viene intercettato dai dizionari".

Chi sono i giovanissimi?

"Sono persone come noi. Ma durante la mia ricerca ho notato che rispetto a noi hanno molta più paura di innamorarsi. Allo stesso tempo, le nuove generazioni sono molto attente alle relazioni e a questioni delicate come l’identità di genere. Pensiamo alla parola Crush, che indica la classica cotta, come del resto canta Angelina Mango, ma è utilizzata dai giovanissimi come una parola neutra per non svelare il genere della persona di cui ci si è infatuati".