Tra cacio e forme l’estro più creativo

Ve ne sono di tanti tipi, in Italia ne sono certificati oltre 600, è il formaggio, cibo versatile e pronto al consumo. Da fonti, in epoca longobarda era considerato povero, nel tardo duecento si diffonde nelle tavole ’nobili’ e, in seguito, come pietanza alla mensa dei Papi, ai matrimoni della famiglia de Medici e degli Este. Un cibo tanto amato e diffuso da essere celebrato, durante l’anno, in più parti d’Italia.

Dal 15 al 17 marzo si svolge in Valle Aurina, in provincia di Bolzano, considerata una delle zone più incontaminate d’Italia, grazie anche alla corona di 80 montagne che si ergono sopra i 3 mila metri, la quindicesima edizione del festival del formaggio. Grande entusiasmo per il fondatore della manifestazione, Martin Pircher, per la crescita di visitatori da ogni parte del mondo e sull’importanza di valorizzare i prodotti altoatesini.

Il Graukäse è il formaggio grigio tipico, presidio Slow Food dal 2004, la prima fonte risale al 1325, con i registri di Castel Badia (Sonnenburg). Era un tempo prodotto dalle donne perché ha bisogno di essere riscaldato lentamente: la cucina era il luogo dove le madri provvedevano alla produzione, mentre gli uomini si occupavano del lavoro in malga. Un variegato programma con degustazioni, laboratori del gusto con relatori specializzati da tutta Europa. Cucina dal vivo con la presenza di chef stellati che si esibiranno in una cucina aperta al pubblico, coinvolti anche gli alunni delle scuole alberghiere di Merano e Brunico.

Tra i caseifici aperti durante la manifestazione a Selva dei Molini Eggemoa e Hochgruberhof, il caseificio Moarhof ai piedi del Picco Palù e Goasroscht con prodotti di latte di capra. Altra kermesse in una zona di lunga e pregiata tradizione casearia, nella bassa Padana, a Cremona si svolgerà dal 12 al 14 aprile con la quarta edizione di ’Formaggi & Sorrisi, cheese & friends festival’ con Granì e Provolì le due mascotte ufficiali. Tre giorni con stand di aziende casearie da tutta Italia. In calendario appuntamenti dedicati al pubblico di tutte le età, con spettacoli di animazione ed intrattenimento, show-cooking, laboratori esperienziali, sculture di formaggio, momenti informativi e culturali, tra i quali mostre, itinerari turistici, convegni, dimostrazioni dei metodi di arte casearia e didattica. Spazio dedicato anche alla musica e la liuteria, in cui verranno fatte assaporare diverse tipologie di formaggi accompagnate da note musicali provenienti da strumenti suonati per valorizzare i sapori e i profumi dei formaggi presentati dagli esperti ’Onaf’, organizzazione degli assaggiatori del formaggio.

Previste gite lungo il Po, a bordo del battello della durata di circa 1 ora e 45 minuti con descrizione del paesaggio fluviale, tra isole, giganteschi sabbioni dove planano aironi, cormorani. Consueto appuntamento con il premio l’Ambasciatore del gusto che verrà assegnato a un personaggio che si sia distinto nel suo campo a promuovere l’immagine del formaggio.