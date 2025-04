Tournée e un libro per ’Cuori di terra’ del Teatro dell’Orsa

Dal 22 al 30 aprile, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione d’Italia, tournée del fortunato spettacolo ’Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi’ del Teatro dell’Orsa (nella foto di Gaetano Nenna). Alla creazione, vincitrice del prestigioso Premio Scenario per Ustica, è dedicato un libro, in uscita in questi giorni per Corsiero Editore, contenente il testo integrale dello spettacolo e alcuni autorevoli interventi.

"Ci sono storie che si aggrappano alla Storia, che qualcuno preferisce dimenticare, ma che rinascono dentro gli occhi di che le ascolta" riflettono gli autori e interpreti Monica Morini e Bernardino Bonzani. "La vicenda degli uomini e delle donne della famiglia Cervi rappresenta quella di tante famiglie emiliane, la presa di coscienza di un popolo che inizia più di un secolo fa e si manifesta con l’antifascismo e la Resistenza. È una tragedia dove si intravede una grande vitalità, vissuta dai suoi protagonisti, dal principio alla fine con coraggio, arguzia e anche allegria".

"Questo spettacolo porta una visione più che mai attuale nella situazione che stiamo vivendo - aggiungono i direttori artistici del Teatro dell’Orsa - . Come sostiene Virginia Woolf, nel libro ’Le tre ghinee’, a un uomo che domanda come si possa prevenire la guerra, risponde: ’Occorre narrare biografie di uomini e donne che hanno perduto la propria vita in guerra’. Quasi a suggerire che, nell’imminenza di un conflitto e perciò di migliaia di morti, l’antidoto migliore è quello di raccontare delle storie di vita, dell’unicità insostituibile di quelle esistenze, patrimoni che possono essere perduti per sempre".

’Cuori di terra’ sarà in scena 22 a Savignano sul Panaro, il 24 a Casalgrande, il 29 e il 30 a Castello d’Argile.