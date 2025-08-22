Tour della Val Vestino. A caccia dei segreti degli ultimi malgari

Una giornata sulle tracce dei malgari, fra natura, storia e il fascino di mestieri e sapori della tradizione. È un’occasione per immergersi nella quiete della Val Vestino, territorio tra il lago di Garda ed il lago d’Idro, la proposta del tour delle malghe, organizzata per domenica 24 agosto da Visit Valvestino, Comune di Magasa, Ecomuseo Valvestino e Consorzio forestale terra fra i due laghi. Una guida accompagnerà i partecipanti lungo un semplice giro ad anello che da Magasa, piccolo comune della provincia bresciana, toccherà Cima Rest, località nota per i suoi caratteristici fienili, Malga Alvezza, i prati Denai, per tornare di nuovo a Magasa, illustrando curiosità e tradizioni delle varie località.

A completare l’esperienza, la degustazione di prodotti tipici locali, direttamente in malga, tra cui il formaggio Tombea. Prodotto esclusivamente in queste zone con il latte crudo di mucche di razza Bruno-Alpina allevate negli alpeggi e nelle stalle del territorio circostante l’omonimo monte, questo formaggio a crosta dura è fatto stagionare anche per anni nei rolt, le casere. Ritenuto uno dei migliori formaggi d’alpe, è presidio Slow Food. Un territorio, quello della Val Vestino, in cui l’allevamento ha sempre rappresentato una fonte di ricchezza primaria, contribuendo a plasmare il paesaggio e l’economia della zona.

I percorsi della transumanza attraverso i prati, le malghe e i caratteristici fienili col tetto in paglia (piccoli edifici rustici un tempo adibiti alla conservazione del foraggio, all’allevamento dei bovini e ad abitazione) permettono ancora oggi di scoprire la sapiente gestione della montagna da parte degli allevatori, ma anche di vedere le mucche al pascolo e visitare i caseifici aziendali dove si produce in quota il tipico formaggio Tombea estivo, attività che ha permesso di mantenere un paesaggio straordinario in cui si alternano prati e boschi, con faggi monumentali.

Tra le peculiarità, i caratteristici fienili con tetto in paglia, a 1.200 metri di altitudine: queste costruzioni di origine austroungarica, un tempo erano fulcro della vita dei malghesi. Oggi sono un unicum nel territorio bresciano. Per tutte le informazioni sul tour, consultare il sito di Visit Valvestino.

Federica Pacella