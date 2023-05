"Totti sfratta Ilary dalla Longarina"

Roma, 3 maggio 2033 - La battaglia legale per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi si fa sempre più dura. Inevitabile visti gli enormi interessi economici sul piatto. Ora arriva la notizia dell'ultimo fronte che vede contrapposti l'ex capitano e la conduttrice: quello dello sfratto dal Totti soccer School, che da anni è gestita dalla famiglia della Blasi.

Totti vuole tornare in totale possesso del centro sportivo della Longarina acquistato nel 2001 per circa un miliardo di lire dall’ex giallorosso Angelo Orazi.

Pronta l’ordinanza che secondo l’edizione romana del Corriere della Sera, sarà operativa dal 30 giugno. Per quella data è fissata la visita dell’ufficiale giudiziario al complesso in via di Castel Fusano, a Roma Sud. Il sito comprende la celebre scuola di calcio Totti Soccer School e un’area Padel.

L'ufficiale dovrà intimare alla società Asd Longarina, che fa capo in particolare a Silvia Blasi, sorella di Ilary, di lasciare libera la struttura. E di restituire il centro sportivo al legittimo proprietario. Totti aveva chiesto di riavere il bene dopo lo scoppio della crisi con Blasi. Poi la richiesta del pagamento dell’affitto. Infine è arrivato lo sfratto.