Francesco Totti, Ilary Blasi domani restituisce i Rolex: andranno in “affido condiviso”

Francesco Totti e Ilary Blasi, la soap opera continua. E si arricchisce di una nuova gustosa puntata. Gustosa soprattutto per chi la vive da spettatore e, in qualche modo, anche per lo stesso Pupone.

Gli ormai famigerati Rolex, cronografi di grande valore economico - si parla di oltre un milione di euro - che hanno fatto litigare sin dal primo giorno della querelle sul divorzio la showgirl e l'ex calciatore della Roma, dovranno essere consegnati domani da Ilary Blasi. A Francesco Totti? No, saranno "affidati" a una cassetta di sicurezza in una banca dell'Eur. Dove resteranno a disposizione di entrambi.

Una sorta di affido condiviso, quindi. Le disposizioni del giudice di primo grado e del collegio d’appello hanno quindi sancito che Ilary Blasi dovrà restituire a Francesco Totti il maltolto. Che poi tanto "maltolto" non era, visto che comunque secondo le decisioni del giudice gli orologi potranno essere utilizzati da entrambi.

Quando avverrà la "restituzione"? Domani, venerdì 6 ottobre, Ilary Blasi e Francesco Totti si vedranno dopo l'orario di chiusura in una banca dell'Eur. Un'operazione, quindi, che si svolgerà lontano da occhi indiscreti e in un ambiente "protetto". Così come spesso avviene anche per gli incontri protetti fra bimbi e genitori separati. Ora sarà interessante capire quante volte i due indosseranno i tanto contesi Rolex.