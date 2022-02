Totti e Ilary, brand di coppia: che magone la foto della terza incomoda

Roma, 24 febbraio 2022 - Casa Totti-Blasi chiude? È come se Dolce&Gabbana si separassero, professionalmente parlando. Domenico e Stefano si lasciarono come coppia anni addietro, ma, nei secoli dei secoli, noi, femmine di tutto il mondo, pretenderemo da loro fiori e corsetti. Casa Totti-Blasi chiude? Lo stesso lutto che c’inflissero i Brangelina, la coppia più bella del mondo, la più generosa. Quando si separarono, dopo solo due anni dalle nozze e tanti di convivenza, Brad Pitt lanciò un appello chiedendo "gentilmente alla stampa di dare ai bambini il rispetto che meritano in questo momento difficile". Parole molto simili a quelle pronunciate da Totti due giorni fa smentendo la crisi. Casa Totti-Blasi chiude? E chiude allora anche il mito dei Sandra e Raimondo de’ noantri. A proposito di grandi amori, per loro volontà, la Mondaini fu sepolta a Lambrate vicino alla madre, Vianello al cimitero del Verano a Roma nella cappella di famiglia. Il che ci fece male. Casa Totti-Blasi chiude? E in quel mega, fantasmagorico appartamento all’Eur che pochi hanno visto e tutti spiato in qualche storia su Instagram, dentro il quale abbiamo immaginato una vita ricca in tutti i sensi, ma con il marchio della simpatia, si starebbe consumando una crisi diplomatica con i social, con gli scommettitori, con i giornalisti, con tutto un popolo tradito che nulla ha da invidiare ad altre crisi europee. Francesco e Ilary amandosi per davvero hanno brandizzato di romana joie de vivre genti e generazioni anche lontane da loro. Lei la più wags delle wags. La prima dichiarazione in pubblico del capitano avviene durante il derby Roma-Lazio il 10 marzo 2002. Francesco la invita allo stadio, lei declina, per poi sorprenderlo prendendo un treno da Milano a Roma. Totti segna e, sollevando la maglietta, mostra la scritta "6 unica". Perché Ilary lo è per ...