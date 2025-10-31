"Totò metafora dell’umanità". Napoli mette in mostra il suo Principe

"Totò era un genio rivoluzionario, Massimo Troisi è stato il suo unico erede". L’antropologo Marino Niola, curatore insieme ad Alessandro Nicosia della mostra Totò e la sua Napoli che si apre oggi nella Sala Belvedere del Palazzo Reale di Napoli, visibile fino al 25 gennaio 2026 (orari 9-20, mercoledì chiuso, biglietti da 6 a 10 euro), spiega perché, a oltre cinquanta anni dalla scomparsa (15 aprile 1967), Totò rimane l’unica icona globale profondamente napoletana.

"Rappresenta le mille anime di una Napoli che diventa palcoscenico universale, metafora della condizione umana. La città lo ama incondizionatamente perché, a differenza di Eduardo De Filippo talvolta distante e sprezzante verso Napoli, ogni partenopeo si ritrova nelle tante sfaccettature di questa maschera leggera, interclassista e tollerante. Con Troisi è l’unico a donare ai napoletani una gioia irrefrenabile e quasi infantile". La mostra, inedita, è un viaggio tra spazi pubblici e privati e celebra il forte legame tra Totò e Napoli, nell’anno dei 2500 anni della fondazione della città. "Abbiamo voluto indagare il rapporto tra questa città millenaria e uno dei suoi figli più illustri, simbolo universale di napoletanità e comicità", spiega Nicosia, imprenditore culturale e organizzatore di mostre. Palazzo Reale è la prima tappa di un progetto che proseguirà a New York la prossima primavera, ponte culturale tra Napoli e il mondo dell’immaginario e del cinema che Totò ha sempre rappresentato.

L’esposizione di Palazzo Reale è articolata in nove sezioni, a partire dalle origini per poi esplorare il legame ancestrale e mai dimenticato di Totò con il Rione Sanità. "Quel legame era fortissimo", racconta Nicosia. "Totò spesso lasciava Roma per farsi portare nel suo quartiere a Napoli su una Fiat 1400, un’auto di lusso con autista. Qui chiedeva al parroco o a vecchi amici i nomi delle famiglie più bisognose, lasciava anonimamente una busta con soldi sotto la loro porta. Ha fatto beneficenza in modo discreto fino a quando le sue risorse lo hanno permesso. Successivamente, pressato dal fisco, rischiò la rovina e fu Giulio Andreotti a salvarlo".

La relazione con Napoli è profonda e inscindibile, radicata nelle sue origini familiari e nella sua identità artistica. Nato da una relazione illegittima tra Anna Clemente e il marchese Giuseppe de Curtis, la sua infanzia e il suo carattere sono stati segnati da difficoltà sociali e da un desiderio di nobiltà che lo accompagnò a lungo. La mostra dedica spazio alla sua passione per l’araldica e il riconoscimento del titolo nobiliare di “Principe de Curtis“, come riscatto personale. "Resto un napoletano con tutti i pregi e difetti del mio popolo. Ogni 15-20 giorni torno a Napoli per brevi soggiorni. Non posso stare lontano dalla gente che mi trasmette il calore della vita, ogni volta mi commuovo come un bambino". Questo attaccamento viscerale emerge dalle sezioni dedicate a canzoni, poesie, film e alle sue tre donne: Liliana Castagnola, il suo primo grande amore, Diana Bandini Rogliani l’amore stabile e duraturo e Franca Faldini, la sua “Ravachol“, che rappresentò l’amore maturo e libero dalle convenzioni.

Le sue battute e i suoi sketch, spiega Nicosia, "riflettono i problemi della città: la disoccupazione, l’emigrazione, l’amore per tradizione e cultura. Molti film e performance esprimono solidarietà e la lotta contro l’ingiustizia sociale, rendendolo un’icona popolare". La realizzazione della mostra ha richiesto quasi sette mesi di lavoro, con numerosi prestiti e la fondamentale partecipazione degli eredi di Totò, che hanno fornito ricordi e documenti personali. Un contributo significativo è arrivato anche dal regista Pupi Avati, componente del Comitato Nazionale Neapolis 2500: "Totò è stato spesso considerato solo un comico, nonostante una rara capacità poetica. Oggi merita essere riconosciuto per il suo talento". Il legame con Napoli perdurò fino alla fine: la mostra dedica la sezione “Saluto di Napoli“ ai funerali a cui parteciparono 100mila persone, un addio tuttora vissuto dai napoletani solo come un arrivederci.