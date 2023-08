Morto Toto Cutugno: addio a “un italiano vero”

Roma, 22 agosto 2022 - È morto Toto Cutugno. Il cantautore, che aveva compiuto 80 anni lo scorso 7 luglio, si è spento oggi intorno alle 16 all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. “Dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi”, ha detto il suo manager Danilo Mancuso all’Ansa.

Toto Cutugno al Festival di Sanremo del 2008 (Ansa)

Toto Cutugno e l’Armata Rossa: ‘L’italiano’ a Sanremo

Decano del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato ben 15 volte (da solista, in coppia o insieme a un gruppo), Cutugno lo ha vinto solo una volta nel 1980 con ‘Solo noi’. E’ invece giunto secondo per ben sei volte, una volta terzo e due volte quarto. Il brano che lo ha reso celebre in tutto il mondo, ‘L’italiano’, non ha nemmeno sfiorato il podio nel 1983, giungendo addirittura quinto. L’ultima partecipazione nel 2010, dopo un periodo difficile per motivi di salute, con Belen Rodriguez, con la quale canta ‘Aeroplani’, anche se celebre resta la sua performance sul palco dell’Ariston del 2013 quando, invitato da Fabio Fazio, esegue ‘L'Italiano’ con il coro dell'Armata rossa.

Nel suo palmares, però, il cantautore toscano (era nato a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara) può vantare una vittoria all'Eurovision Song Contest nel 1990 con ‘Insieme: 1992’, dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e prima dei Måneskin nel 2021.

Simbolo della melodia italiana, amato in tutto il mondo, Cutugno è stato però anche un uomo di spettacolo completo, dedicandosi con disinvoltura alla conduzione televisiva (nel 1987 fu alla guida di una fortunata edizione di 'Domenica In'). Autore di tanti successi, ha firmato tutte le canzoni del disco 'Il tempo se ne va’ per Adriano Celentano.

Toto Cutugno ha girato il mondo, sempre fedele a quel celebre ritornello “Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano”. Quando nel 2019 scoppiò un caso Ucraina: un gruppo di deputati ucraini con una lettera chiese di precludergli l'ingresso nel paese per presunte posizioni filoruss (aveva un concerto a Kiev sold out da tempo”, lui replicò di essere “sorpreso e preoccupato”, dichiarandosi sempre distante dalla politica.