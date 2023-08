I funerali di Toto Cutugno, in tanti con gli ‘occhi pieni di malinconia’ per l’ultimo saluto

Milano, 24 agosto 2023 – L’ultimo saluto a Toto Cutugno. Questa mattina alle 11 i funerali in forma privata presso la Basilica Santi Nereo e Achilleo in viale Argone a Milano, tanti i fan con gli occhi pieni di malinconia e lacrime che sono arrivati per salutare ‘l’italiano’.

In centinaia, persone comuni e personaggi del mondo dello spettacolo hanno raggiunto il luogo, gremito dalle prime ore della mattina. Il caldo si è fatto sentire da subito così come le note della sua canzone più celebre, l’italiano. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro, ricoperto di fiori bianchi. Tra i personaggi noti arrivati per l'omaggio al cantautore, Pupo, Gianni Morandi, il direttore d’orchestra Fio Zanotti e Giancarlo Cajani, collaboratore di Cutugno tra gli anni Sessanta e Settanta.