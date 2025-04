Ecco la torre più alta del mondo: quanto è alta e dove si trova

Il grattacielo più alto del mondo presto sarà realtà. Si tratta del Dubai Creek Tower che, con un'altezza di circa 1.000 metri, diventerà l’edificio più alto mai costruito. Nei prossimi mesi è prevista la fine dei lavori per quella che sarà a tutti gli effetti la “torre dei record”. Scopriamo perché.

Che cosa è la Dubai Creek Tower

Si tratta di un avveniristico progetto architettonico situato nel cuore del quartiere di Dubai Creek Harbour, negli Emirati Arabi Uniti. Concepita per diventare una delle strutture più iconiche al mondo, la torre è stata progettata dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava (che ha firmato anche le Vele di Reggio Emilia e la Città delle arti e della scienza di Valencia) e sviluppata da Emaar Properties. Il design della Dubai Creek Tower trae ispirazione dai minareti islamici e dalla forma del giglio, simboli di eleganza e spiritualità. La struttura sarà ancorata al suolo tramite cavi d'acciaio, garantendo stabilità e resistenza.

Perché sarà il grattacielo dei record

Il grattacielo sarà composto da 200 piani e potrà ospitare fino a 200mila persone. Sarà anche più alto di un’altra mega struttura che si trova sempre a Dubai: il Burj Khalifa (Torre del Califfo) che misura 829 metri di altezza, tre volte tanto la Tour Eiffel per intenderci. Inizialmente, il progetto prevedeva un'altezza di 1300 metri, ma le successive modifiche in corso d’opera lo porteranno ad attestarsi intorno ai mille metri. Per capire quanto sia gigantesca questa opera, basti pensare che gli scavi per le fondamenta sono andati oltre i 70 metri di profondità. La sommità ospiterà una "Pinnacle Room" con vista panoramica a 360 gradi, 18 giardini sospesi e un faro luminoso visibile a decine di chilometri di distanza. Insomma, una vera e propria “città verticale” che toccherà il cielo.