Il Toro de España alto 300 metri nel Paese della corrida: il mega progetto che sfida la Torre Eiffel

Una scultura in metallo che raggiungerebbe i 300 metri di altezza: è l’idea del “Toro de España”, già marchiata come sfida alla Tour Eiffel. Un nuovo simbolo architettonico internazionale per la Spagna?

Il progetto è stato lanciato dalla Academia Española de Tauromaquia, che lo presenta come un’icona capace di valorizzare l’identità culturale e storica del Paese.

Il progetto “Toro de España”

Secondo il progetto la scultura rappresenterà un toro da corrida in posizione di sfida e dovrebbe incorporare nei corni due piattaforme panoramiche. Invece, alla base è previsto un centro turistico con negozi, ristoranti, esposizioni e souvenir.

Il progetto “Toro de España” verrebbe finanziato da investitori privati senza uso di fondi pubblici, se non la concessione del terreno da parte dei comuni ospitanti. L’obiettivo dichiarato, con una stima ottimistica, ipotizza ricavi annuali fino a 100 milioni di euro, su ispirazione del modello economico della Tour Eiffel.

Candidature e location potenziali

Madrid ha già rifiutato l’offerta, decisione che ha spinto a considerare altre città. Tra queste, la cittadina di El Molar, nel nord della comunità di Madrid, si è candidata ufficialmente a ospitare il monumento come elemento di rilancio turistico ed economico.

Anche Burgos, dove il partito Vox ha espresso supporto, sarebbe in lizza, sebbene il sindaco conservatore al momento abbia liquidato l’idea.

Reazioni e critiche

Il progetto ha scatenato un acceso dibattito. Critici i politici locali, come l’ex sindaco di Burgos Daniel de la Rosa, lo hanno guardato con forte scetticismo, oltre che inadeguato dal punto di vista politico e storico.

Anche associazioni per i diritti degli animali hanno definito il progetto “Toro de España” una provocazione. Sono molti gli spagnoli a non riconoscersi più nella corrida che ormai tante persone – soprattutto giovani – considerano obsoleta e crudele.

La Spagna e la spinosa questione corrida

Il Toro di España nasce in un’epoca in cui il consenso verso la corrida è in forte calo: recenti sondaggi indicano che fino al 77 % degli spagnoli è contrario, con una quota ancora più alta tra le nuove generazioni.

Le Isole Canarie sono l’unica comunità autonoma spagnola in cui la corrida è effettivamente vietata per legge: il divieto è stato introdotto nel 1991 attraverso la legge regionale 8/1991 sulla protezione degli animali, che impedisce gli spettacoli con maltrattamento o uccisione pubblica. Da allora, non si sono più svolte corride nelle isole e l’arena di Santa Cruz de Tenerife, una delle più note, è stata ufficialmente chiusa nel 2003 dopo anni di inutilizzo.

L’uso dell’immagine di un toro come simbolo nazionale, così, polarizza, fa discutere e divide. Da un lato evoca tradizione e forza culturale, dall’altro rappresenta un tema che molti percepiscono come sempre più distante dai valori contemporanei legati al rispetto e alla tutela degli animali. Forse il caso delle Canarie racconta che cambiare la tradizione è possibile e che all’orizzonte possono nascere nuovi simboli e un diverso sentire.