Torna ’Under the Bamboo Tree’. Il Labirinto della Masone svela i suoi segreti ai visitatori

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, il Labirinto della Masone torna a ospitare, per la sua ottava edizione, ’Under the Bamboo Tree’. Per due intere giornate, il labirinto più grande del mondo celebra l’essenza della pianta che lo compone, cuore pulsante del labirinto più grande del mondo. E proprio in occasione dell’evento, un secondo parco – oggi sede della Fondazione Franco Maria Ricci – aprirà per la prima volta in esclusiva ai visitatori, per far loro scoprire il luogo dov’è nato il Labirinto della Masone.

I due giorni saranno l’occasione per scoprire l’hortus conclusus, il giardino recintato dove ebbero inizio le grandi passioni di Franco Maria Ricci e dove cominciò a prendere forma quel sogno del Labirinto della Masone. Questo spazio verde – solitamente chiuso al pubblico e cui si accede mediante una piccola, misteriosa galleria fatta di bambù – ospitò infatti gli incontri tra Franco Maria Ricci e Jorge Luis Borges. È qui che, nel 1977, durante una delle loro passeggiate, Ricci promise allo scrittore che avrebbe dato vita labirinto più grande del mondo. Ed è qui che si trova la prima grande, lussureggiante, piantagione intrapresa da Franco Maria Ricci col bambù.

Le molte specie di quest’area del parco, più addomesticate in alcuni punti e più selvatiche in altri, fanno del giardino un tesoro botanico. Per l’evento Under The Bamboo Tree 2023, non mancherà poi, nella corte della piramide, l’allestimento di un giardino effimero a opera dei Vivai Michelucci di Pistoia, Inoltre, nel labirinto sarà possibile sostare e riposare sotto la grande struttura in bambù ideata e realizzata in modo ecocompatibile dal collettivo Arundo Art. Per partecipare sarà sufficiente acquistare il biglietto giornaliero.