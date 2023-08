Torna Stephen King È l’ora di “Holly“

Torna Stephen King con un nuovo agghiacciante romanzo, Holly, che sarà in libreria in contemporanea mondiale il 5 settembre, in Italia per Sperling & Kupfer nella traduzione di Luca Briasco. Per la prima volta troviamo Holly Gibney, tra i personaggi più avvincenti dell’universo kinghiano, già presente in Mr. Mercedes e in The Outsider, protagonista di una storia che vede il male nascondersi dietro due avversari inimmaginabili. "Non avrei mai potuto lasciare andare Holly Gibney. Doveva essere una comparsa in Mr. Mercedes e ha finito per conquistare la scena e il mio cuore. Holly è tutto suo" dice Stephen King.