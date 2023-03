Torna Renner: "Io fortunato"

Jeremy Renner ha "scelto di sopravvivere" e ora si sente "un uomo fortunato": la star di Avengers miracolosamente uscito vivo dopo esser stato travolto – il giorno di capodanno – da un gatto delle nevi, ha dato alla Abc la prima intervista dopo l’incidente. Il colloquio con Diane Sawyer andrà in onda negli Usa il 6 aprile e la rete televisiva ne ha anticipato stralci. Renner dice alla giornalista di essere "rimasto sveglio ogni secondo", mentre lo spazzaneve gli schiacciava costole e ossa rompendole in 30 punti. L’intervista precederà di pochi giorni il debutto di Rennervations, l’ultima serie di Renner per Disney+. L’attore parteciperà di persona alla prima l’11 aprile a Los Angeles.