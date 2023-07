Torna Naomi Klein Nel nuovo libro la critica all’era digitale

La pluripremiata Naomi Klein - giornalista, scrittrice, attivista canadese – autrice di noti bestseller urticanti come No Logo e Shock Economy torna in libreria con Sosia, che uscirà in contemporanea mondiale il prossimo 19 settembre (in Italia per La nave di Teseo). L’autrice definisce questo nuovo libro "una svolta personale", perché "è più intimo e più sperimentale" dei precedenti suoi lavori. Sosia mostra cosa si prova nel vedere la propria identità dissolversi nell’etere digitale. Al centro sia le sfide che ci pone la tecnologia, sia i rischi che si celano dietro l’intelligenza artificiale: "Ho provato a tracciare una mappa per orientarci in questo momento storico – dice Klein – e per riuscirci, ho dovuto perdermi più di una volta".