Torna la rassegna ’Valdichiana Eating’. Spazio al mercato dei produttori a km0. Eventi per famiglie e ’Disfida’ tra ristoratori

di Davide CostaAppuntamento domani e domenica a Chiusi con ‘Valdichiana Eating - Mercato dei produttori a km0’: la manifestazione che ogni anno celebra i sapori, le tradizioni e la cultura della Valdichiana Senese spostandosi ogni anno da un borgo all’altro. La settima edizione trasformerà Chiusi (in particolare piazza Duomo e le vie del centro) in un grande palcoscenico del gusto e dell’identità toscana. Organizzato da Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese in collaborazione con il Comune di Chiusi, l’evento punta a coinvolgere non solo gli amanti del buon cibo, ma anche le famiglie.

I prodotti sono quelli per la quale la Valdichiana è conosciuta: dall’ortofrutta fresca e stagionale, al miele, passando per la birra artigianale, lo zafferano, il formaggio pecorino, l’olio extravergine di oliva (con particolare attenzione alla cultivar autoctona Minuta Chiusina), i salumi, i legumi, i prodotti bio, le conserve, il vino. Tra le grandi novità di questa edizione, c’è un focus speciale sulle famiglie. Per i più piccoli sarà infatti allestita un’area con laboratori educativi legati alla natura e all’agricoltura insieme a un coloratissimo ‘truccabimbi’ a tema verdure. La seconda giornata sarà animata anche da ‘Tam Tam in piazza’, un laboratorio alla scoperta dell’alfabeto etrusco in collaborazione con Cooperativa Eda.

Fiore all’occhiello dell’edizione 2025 è senza dubbio la ‘Disfida Chiusina – Assaggia e vota i piatti locali con Valdichiana Eating’, una sfida culinaria tra ristoranti, osterie, agriturismi e trattorie del territorio che si sfideranno a colpi di creatività per conquistare il palato del pubblico. Ogni partecipante dovrà presentare un piatto ispirato alla tradizione locale utilizzando almeno uno tra tre ingredienti simbolo della zona: la Chianina, il pesce di lago (presentato come Brustico, ossia cotto alla brace sulle canne lacustri) e l’olio extravergine di oliva da oliva Minuta Chiusina.