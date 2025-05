Torna la Notte. Europea dei Musei. A Modena ’Assaggi di nature morte’

Domani torna la Notte Europea dei Musei e la nostra regione presenterà aperture straordinarie di musei e luoghi della cultura arricchite da eventi e iniziative.

A Modena, in particolare, ruoteranno attorno al tema della tradizione enogastronomica come esperienza e uno degli incontri, nelle sale Campori e Sernicoli al Museo Civico, ospiterà ’Assaggi di nature morte’ alle 18, 20, 21 e 22. Cioccolata fina, zucca, noci, aceto balsamico, melagrane, pere e mele sono i protagonisti delle due magnifiche nature morte di Agostino Stringa e Cristoforo Munari presenti nelle due collezioni e ai due dipinti si ispireranno i cocktail creati per l’occasione

da Bar Mosaico nella splendida cornice delle due sale recentemente riallestite.

La Notte Europea dei Musei è l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge

in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

(b.c.)