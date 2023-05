Torna la Gialappa’s: "Saremo scorrettissimi"

Roma, 10 maggio 2023 – Mai dire Gialappa’s. Pensi che siano spariti e invece riappaiono qui e là, come geyser carsici. Adesso li troviamo su TV8, il braccio in chiaro di Sky, con una nuova, diciamo, trasmissione: GialappaShow. Innanzitutto non si tratta più di un trio, ma di un duo. Ha lasciato (per ora?) Carlo Taranto. Giorgio Gherarducci che, insieme con Marco Santin, è il superstite, ha spiegato così la sedia vuota: "Carlo non ha molta voglia di lavorare, fa fatica ad abbandonare la sua casa in Liguria. Infatti l’ultimo lavoro che abbiamo fatto insieme è stato quello che poteva fare da casa, un libro".

Lo schema del programma, in onda dal 21 maggio alle 21,30 (e in simulcast su SkyUno), è quello consolidato. I due fuori campo a commentare, insieme con il Mago Forest conduttore (uno dei più geniali comici in attività) filmati presi soprattutto da trasmissioni Sky e a interagire con la folta truppa di comici arruolati. I filmati verrano da MasterChef, X Factor, Pechino Express, Ex On the Beach, "al confronto del quale il Grande Fratello sembra Sorgente di vita".

Il parterre di comici, come s’è detto, è sontuoso. Vediamoli. Ubaldo Pantani sarà Bruno Barbieri nel programma 4 Motel. Antonio Ornano un papà influencer che dà consigli agli altri papà. Alessandro Betti si esibirà nella parodia di un cuoco megalomane che gestisce ‘La sublime osteria degli eletti’. Marcello Cesena tornerà a vestire i panni dell’indimenticabile Jean Claude in partenza con la mamma per Pechino Express. Valentina Barbieri sarà la controfigura di Francesca Fagnani in azione con interviste da belve davvero esclusive: la prima, con Gandhi (sarà anche Chiara Ferragni). Mentre Stefano Rapone, apprezzato stand up comedian, farà il personaggio del portavoce del centro-destra (ah, ma c’è pure la satira politica allora, roba che non si faceva dagli anni Settanta). Presenti anche Brenda Lodigiani, Enrique Balbotin, Andrea Ceccon e Toni Bonji. Spazio anche alla musica, ospiti fissi i Neri per Caso.

Ha spiegato Gherarducci: "Avere un band è molto bello, ma la band tende a provare molto e picchiano sulla batteria tutto il giorno, rompendo i co... Così abbiamo scelto i Neri per Caso".

Come mai l’approdo a Tv8, cioè Sky? Avete tradito Mediaset? "Siamo tristi per essere qui ma da altre parti non ci volevano". Scherzi a parte: "Piersilvio Berlusconi aveva annunciato più volte che avrebbe voluto rifare Mai dire Gol, ma noi abbiamo preferito, piuttosto che una festa al passato, abbiamo pensato a qualcosa di nuovo. Inoltre a Mediaset ti chiedono programmi di almeno tre ore, una durata eccessiva per noi. Qui possiamo fare un programma di novanta minuti, che è la misura ideale". Il Mago Forest ("Sembra un addio al celibato finito male", ha commentato così la presentazione alla stampa) sarà affiancato ogni settinana da una donna diversa ("Come nella sua vita", maligniano i Gialappa’s). Si parte con Paola Di Benedetto.

Inevitabile la questione del politicamente corretto, l’arma finale delle retorica contro i guerriglieri della comicità. Parlano i gialappi: "Scorrettezze ce ne saranno, puntiamo alle trenta denunce entro le prime cinque puntate. Chi fa comicità deve essere scorretto, così come deve essere consapevole delle conseguenze, e cioè che qualcuno verrà a romperti le scatole. Comunque osserveremo sempre il buon gusto e la regola principale: far ridere."

Su questo, di certo, nutriamo pochi dubbi.