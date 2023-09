Torna il mondo del mito Mermaid

Dall’attitude femminile e ultra-glamour, la nuova collezione estiva 2024 di Sergio Rossi propone una selezione di modelli e strutture dove l’impronta cromatica e il design inconfondibile raccontano l’estetica poliedrica del brand. La nuova proposta rende omaggio in primis al proprio archivio con il grande ritorno della Mermaid (nella foto il bootie in suede nera a punta quadrata), modello iconico Sergio Rossi presentato per la prima volta nel 2010 e protagonista assoluto della nuova stagione.

Un’icona del passato ispirata al mito e trasportata nella contemporaneità, la Mermaid - nata nel mondo dell’evening opulento e massimalista degli anni 2000 - è reinterpretata oggi in chiave più lineare del day-to-night. Modelli e strutture sono perfettamente allineati alle tendenze di stagione, distinguendosi, grazie al loro fascino ricercato e alla lavorazione traforata, per l’elegante effetto trompe-l’oeil sulla pelle.

Tacco design per i protagonisti indiscussi di questa famiglia: l’iconico cage bootie rivisitato con una nuova e moderna punta squadrata, il super glamour over-the-knee boot con lacci frontali ed il sandalo cage dai cinturini mermaid intrecciati sulla caviglia.