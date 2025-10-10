Torna il Festival Luce!. Riflessioni e cultura. Ma tutto ’Senza filtri’

di Marianna GraziCosa fare il prossimo weekend? A Firenze c’è il Festival Luce! 2025 – e non si può certo mancare. Due giorni, il 17 e 18 ottobre, da trascorrere nel cuore della città per lasciarsi ispirare, sorprendere ed emozionare. Torna – in veste doppia e sempre nuova – l’appuntamento che trasformerà Palazzo Vecchio in un’agorà di idee, testimonianze e visioni sul tema dei diritti, della sostenibilità e dell’inclusione sociale. La quinta edizione ruota attorno al titolo ’Senza filtri’, un invito potente a raccontare il mondo e noi stessi in modo autentico, diretto, lontano da maschere e scorciatoie digitali. A guidare il pubblico in questo viaggio collettivo saranno nomi di primo piano del panorama culturale, istituzionale e artistico. Tra gli ospiti attesi Enrico Mentana, Francesco Oggiano, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, Carlo Conti, Clara, Mattia Villardita e poi molti altri che sveleremo nei prossimi giorni.

Il Festival prende il via venerdì 17 ottobre, con una mattinata (già tutta sold out) interamente dedicata alle nuove generazioni: studenti e studentesse saranno i protagonisti di performance, incontri e testimonianze su prevenzione, crescita personale e integrazione. Insieme a loro, content creator, attivisti, atleti paralimpici e rappresentanti del mondo dell’educazione.

Sabato 18 si entra nel vivo, nello splendido Salone dei Cinquecento. Dopo una mattinata di confronti tra istituzioni, giornalisti, accademici e innovatori – moderata da Monica Peruzzi – il pomeriggio si apre alle 14.45 con la testimonianza in collegamento da Gerusalemme del cardinale Pizzaballa, che offrirà uno sguardo privilegiato sulla complessità dei conflitti contemporanei e sul valore del dialogo. Virtualmente al suo fianco frate Matteo Brena, commissario per la Terra Santa della Toscana, che porterà sul palco uno sguardo spirituale e umano sul tema ’Senza filtri’, come occasione per ritrovare empatia e connessione tra le persone.

Spazio anche alla memoria storica, con l’omaggio ad Anna Kuliscioff nel centenario della sua morte: protagonista della lotta per i diritti delle donne in Italia. A ricordarla, Teresa Gavazzi, sua pronipote, e lo storico Riccardo Nencini. Lo sport sarà rappresentato da due stelle della ginnastica ritmica italiana: Sofia Raffaeli e Tara Dragas, che porteranno al pubblico la loro storia di talento, impegno e inclusione. Carlo Conti, tra i protagonisti più attesi, con il suo stile diretto rifletterà sul valore della comunicazione autentica, su come la semplicità sia ancora oggi la chiave per costruire relazioni umane vere, anche nel mondo dello spettacolo.

Il pomeriggio proseguirà con la consegna del Premio Luce! Startup Inclusiva, in collaborazione con StartupItalia e Rekeep: un riconoscimento ai progetti più innovativi nell’ambito dell’impatto sociale, capaci di trasformare l’imprenditoria in uno strumento al servizio del bene comune. Sul fronte culturale e musicale, la scrittrice Teresa Ciabatti presenterà il suo ultimo romanzo Donnaregina, in una riflessione sul potere della parola e del racconto, mentre Clara e Giovanni Caccamo porteranno sul palco parole e note in un invito alle nuove generazioni a credere nel cambiamento possibile. Per lasciarsi ispirare, iscrizioni su: https://luce.lanazione.it/eventi/evento-2025/