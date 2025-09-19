Torna il festival. Degustazioni tour e laboratori

Torna Festival Franciacorta in Cantina, da oggi a domenica, con un brindisi speciale, la celebrazione del 35° anniversario del Consorzio Franciacorta, fondato nel 1990 con sede a Erbusco. II Consorzio vanta oltre 120 cantine.

Non solo degustazioni di vini, tre giorni per immergersi nell’atmosfera di Franciacorta tra monasteri, castelli e dimore storiche e vigneti. Le cantine del bresciano della denominazione propongono attività su prenotazione, anche in collaborazione con chef, artigiani e artisti locali offrendo tour guidati tra i vigneti e le cantine storiche, showcooking, laboratori sensoriali, concerti al tramonto e performance artistiche, tour in bicicletta, e anche il volo in mongolfiera, la passeggiata a cavallo, il riva boat experience.

La vendemmia diventa didattica a La Perla del Garda a Lonato del Garda, ogni sabato durante i mesi di settembre ed ottobre. Si inizia alla mattina con la vendemmia, segue la visita in cantina e si termina con la merenda in vigneto. Si apprende come pigiare l’uva, immersi tra i filari per apprendere le tecniche di raccolta e conoscere di persona i segreti della vinificazione. La proposta di vendemmia didattica è prevista dal protocollo dell’Associazione Città del Vino con il Comune di Lonato del Garda per offrire l’occasione di imparare come si produce il vino partendo dalla raccolta dei grappoli, la selezione degli acini, la visita alla cantina in cui si possono vedere in diretta tutte le fasi di produzione dal mosto al vino.

’40 passi per 40 vendemmie’ è l’inedita degustazione itinerante guidata dallo storico chef de Cave, Luigi Bersini, per brindare ai 40 anni del Castello Bonomi. Un intenso programma per celebrare il traguardo in quattro tappe; sarà inoltre inaugurata, nella stanza delle Lucrezie, una parete espositiva dedicata alle annate storiche, una selezione di 40 bottiglie, una per ogni vendemmia, esposte al pubblico per la prima volta.

Vino, gusto, convivialità, musica e quest’anno all’azienda Montina ci sarà spazio anche per l’arte. La storica tenuta di Monticelli Brusati (BS) aprirà le porte al pubblico, la giornata di sabato sarà dedicata alla scoperta della storia e del patrimonio della cantina con visite guidate che conducono i partecipanti tra la corte di Villa Baiana, la cantina ipogea di oltre 7.500 metri quadrati e la Galleria d’Arte Contemporanea. La domenica ci sarà, invece, una festa all’aperto, Villa Baiana diventerà una Food&Wine Experience.

All’interno della Galleria d’Arte Contemporanea di Montina sarà ospitata la mostra ’Simposio – quando arte e vino si incontrano’, frutto del progetto ’Forma e Colore’ della cooperativa Il Vomero. L’iniziativa nasce come percorso di inclusione e creatività, dove le persone con disabilità possono esprimersi attraverso l’arte.

Raffaella Parisi