Torna ’GardaLò!’. Intelligenza artificiale filosofia e letteratura

Torna GardaLo!, il Festival del lago di Garda ideato dal presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri. L’appuntamento, alla terza edizione, è ormai diventato un must all’interno del calendario di eventi di fine estate della sponda lombarda del Lago di Garda. Via dunque il programma 2024, con l’apertura all’Anfiteatro del Vittoriale e tre incontri a bordo delle motonavi Navigazione Lago di Garda, che animeranno i primi due weekend del mese nelle giornate di domani e domenica per arrivare al e 12 e 13 ottobre.

L’inaugurazione domani alle 21 all’Anfiteatro del Vittoriale, Paola Veneto, con la lectio magistralis del filosofo Umberto Galimberti dal titolo La condizione giovanile nell’età del nichilismo (ingresso gratuito su prenotazione). Domenica 6, Massimo Canducci, manager dell’innovazione e divulgatore delle tecnologie di frontiera, salirà a bordo della motonave Tonale (in partenza da Sirmione alle ore 11.55, con arrivo a Garda) accompagnando la navigazione con un dialogo attorno a Pezzi di futuro. La nostra vita con l’intelligenza artificiale.

Sabato 12 ottobre la motonave Brennero salperà da Salò, ospite Giovanni Truppi, cantautore e autore del libro L’avventura. Domenica 13 ottobre, l’appuntamento si chiude con la letteratura. Alain Elkann presenterà il suo nuovo romanzo Il silenzio di Pound. L’appuntamento è con la motonave Andromeda/Baldo, in partenza da Desenzano con arrivo a Bardolino.