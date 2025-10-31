Torna ’FontinaMi’. Piatti gustosi di dodici chef

di Raffaella ParisiQuinta edizione di FontinaMI, da lunedì 3 a domenica 16 novembre in dodici ristoranti milanesi con protagonista la fontina. Gli chef realizzeranno i loro piatti con le tre tipologie del formaggio valdostano, fontina Dop, fontina Dop alpeggio e fontina Dop lunga stagionatura. L’evento è organizzato dal Consorzio produttori e tutela della Dop fontina, in collaborazione con l’alta ristorazione milanese.

Due novità per questa edizione, il ricettario di FontinaMi, scaricabile gratuitamente, con le creazioni che gli chef hanno dedicato alla fontina Dop in questi cinque anni e il gemellaggio con Courmayeur dove il prossimo marzo tra i più rinomati ristoranti della località turistica realizzeranno dei piatti inediti a base di fontina dop insieme a un ingrediente tipico della cucina meneghina.

I ristoranti partecipanti sono Bela Tusa che propone come finger fontina Dop lunga stagionatura in pastella di polenta e birra valdostana e come piatto la lasagnetta di grano saraceno, erbette al burro nocciola, patata schiacciata e fonduta di fontina Dop lunga stagionatura. Lo chef Valerio Caragnulo di Bottega Lucia realizza come finger ’Panzerotto’ di patate alla menta crema di fontina DOP lunga stagionatura fichi settembrini fermentati con essenza di senape e come piatto Pluma iberica BBQ, marinata all’olio di sesamo, con fonduta di Fontina DOP Lunga Stagionatura, yuzu kosho e chips di topinambur.

Lo chef e patron Eugenio Boer di BU:R realizza come finger Gougeres alla fontina Dop Alpeggio e polvere di zucca e come piatto le tagliatelle di pasta fresca ai funghi con fontina Dop Alpeggio e prezzemolo; Ciz Cantina e cucina con chef Mina Nassif propone come finger fontina dop Alpeggio e porcini in carrozza, mentre come piatto gli gnocchi di zucca Delica con fonduta di fontina, salsiccia di Brà e zeste di limone.

E ancora avanti: lo chef Daniel Canzian titolare dell’omonimo ristorante realizza come finger Sciatt di fontina Dop mentre come piatto il Cappello del Doge, trevisana e fonduta di fontina Dop; lo chef patron Andrea Provenzani de Il Liberty con la lunga stagionatura realizza come finger ’CarrozzaMI’ la fontina e cipolla dolce, mentre come piatto ’Involtino primavera Valdostano’ involtino croccante, verza, porri e fontina Dop lunga stagionatura su crema di patate e mirtilli fondenti; lo chef e patron Tommaso Arrigoni di Innocenti Evasioni - terrazza triennale realizza come finger cavolfiore arrosto, cannella e fonduta di fontina Dop, come piatto, invece, salmone marinato, crema di fontina Dop, finferli e cachi.

E ancora: La Locanda alla Scala con lo chef Massimo Marrone realizza come finger polenta concia con fontina Dop lunga stagionatura e come piatto le fettuccine allo zafferano, di loro produzione, con ragù di cinghiale e fontina Dop lunga stagionatura; Osteria Brunello con lo chef Vittorio Ronchi propone come finger crocchetta di patate con cuore di fontina Dop e pappa al pomodoro, come piatto, invece, gnocchi di patate con cuore di fontina Dop saltati con burro, salvia e finferli freschi, lo chef Cesare Battisti del Ratanà ha creato come finger fontina Dop e nocciole pralinate e come piatto il risotto alla fontina Dop e riduzione di vin brûlé; lo chef Enrico Ferrari di Raw restaurant ha realizzato polenta abbrustolita alla salvia, fontina Dop Alpeggio e come piatto Crocque Monsieur con fontina DOP Alpeggio.

Ancora avanti: lo chef Hassaballa Kirolos di Stendhal Milano ha creato come finger un cuore di fontina nel bosco, tartelletta mignon con mousse di Fontina DOP Alpeggio al miele di castagno, crema di zucca e polvere di castagna e come piatto il risotto monte e sole, il risotto ai piselli mantecato alla fontina Dop alpeggio e crema di zafferano.