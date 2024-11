Torna Fieracavalli. Sport, eventi e show a misura di famiglia

Tutto pronto per la 126ª edizione di Fieracavalli, in programma a Veronafiere dal 7 al 10 novembre. Oltre a esercitare un richiamo irresistibile per tutti gli appassionati del mondo equestre, la manifestazione si conferma a misura di famiglia, con un ventaglio di proposte per tutti i gusti.

Il ’Salone del Bambino’ propone diversi momenti di animazione, per avvicinare i bimbi ai cavalli e agli animali in generale. Torna anche quest’anno l’attesissimo battesimo della sella che permette ai più piccini e ai curiosi di provare l’emozione di salire in sella per la prima volta. I più coraggiosi potranno anche approcciarsi al volteggio, disciplina che consiste nell’eseguire esercizi ginnici sulla schiena del cavallo, mentre questo è al passo o al galoppo.

Nell’area teatro si alterneranno spettacoli che portano in scena il rapporto speciale dell’uomo con il cavallo, come ne “il Gran Galoppo dell’Amicizia” o ne “Il Bottino del Far West” e tutti i giorni, nel ring del Salone del Bambino, andrà in scena il Cabaret equestre: un susseguirsi di numeri di volteggio, lavori in libertà, esibizioni di dressage e di alta scuola, senza dimenticare i caroselli con musiche, costumi e storie in grado di porre l’attenzione, di grandi e piccoli, su temi molto importanti come l’integrazione, il rispetto – verso le donne e gli animali – e la fedeltà.

Il divertimento formato famiglia continua nelle aree esterne dalla fiera, dove, in un grande ring coperto, si susseguiranno all day long spettacoli e dimostrazioni che permettono a grandi e piccoli di scoprire da vicino razze e tradizioni da tutto il mondo, oltre ai diversi utilizzi del cavallo: da fedele alleato durante il lavoro, a compagno perfetto per numeri artistici, fino a supporto emotivo in situazioni di disagio fisico o psicologico.

Sarà possibile ammirare i maestosi Shire del Ranch Colomba Solitaria, i Frisoni, i Tolfetani e i Maremmani, senza dimenticare i Criolli, i docili Haflinger altoatesini e gli eleganti Quarabs, nati dell’incrocio tra un cavallo arabo e un Quarter americano, portati in fiera dall’Associazione AICQA (Associazione Italiana Cavallo Quarab). Non mancheranno, inoltre, dimostrazioni tecniche di discipline integrate a cura di ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) – per mostrare come le attività equestri siano un’opportunità anche per le persone con disabilità – oltre a masterclass di addestramento etologico firmate da Franco Giani.

Venerdì 8 novembre, dalle 22, il padiglione 8 ospiterà il “Musical equestre“ – spettacolo che vede il debutto come direttrice artistica di Gessica Notaro in un crescendo di emozioni, musica, luci, adrenalina e poesia. All’interno di questo grande show, inoltre, anche una sfilata – in collaborazione “The Equestrian Show”, Donne e Cavalli e Atelier Emé - a sostegno di Gi.A.DA, l’Associazione di Promozione Sociale che, per l’occasione, lancerà una campagna di raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo macchinario necessario alle donne in terapia oncologica.

Per gli amanti dello sport la rassegna scaligera propone un ricco palinsesto di gare di salto ostacoli che si snodano su tutti e quattro i giorni di manifestazione. Partendo dal padiglione 8 che ospita la ventitreesima edizione di Jumping Verona, unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World CupTM e le finali dell’Italian Champions Tour – primo circuito nazionale itinerante a squadre –, la Coppa degli Assi Winter Show e il 126 Gran Premio Fieracavalli, lo special event dedicato alle migliori promesse del Salto Ostacoli Italiano. All’Arena FISE il meglio del comparto giovanile del nostro Paese sarà pronto a sfidarsi, sul filo dei secondi, nelle competizioni della 36ª Coppa delle Regioni Pony, del Trofeo Pony, della Coppa Campioni, della Coppa Gold Champion, della Coppa Future, nella Next Generation Pony, oltre al Master Sport, al Best Rider Progetto Sport e all’attesissimo 48° Gran Premio delle Regioni Under 21.

