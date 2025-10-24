Torna ’Colline in Bolle’. Domani e domenica a Villa Mirra a Cavriana

Paesaggio particolare, nella terra di mezzo tra l’Alto Mantovano e il Bresciano. E location di prestigio, come può esserlo una residenza di origini cinquecentesche – Villa Mirra a Cavriana – che ha sempre ospitato personaggi illustri, tra gli altri i francesissimi Napoleone e Charles De Gaulle.

Insomma, il posto ideale dove organizzare una grande kermesse – ’Colline in Bolle’ – dedicata alle bollicine prodotte nelle terre elette della Lombardia attraverso il Metodo Classico, ovvero la rifermentazione in bottiglia. E quello che andrà in scena tra domani (15-20) e domenica (14-19.30) è una manifestazione che ha il merito di essere rappresentativa delle tante anime della viticoltura regionale, anche grazie alla presenza di una cinquantina di cantine e alla disponibilità per gli operatori e gli appassionati di un centinaio di etichette che celebrano le denominazioni più iconiche, come le Docg dell’Oltrepò Pavese e della Franciacorta, le Doc del Garda e della Lugana e le Igt delle Alpi Retiche.

L’evento (ingresso a 12 euro), promosso dalla Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani, da Onav Lombardia e dal Comune di Cavriana, debutterà alle 11 di domani ai Giardini Superiori della dimora con il convegno ’Metodo Classico&Grana Padano – Due eccellenze lombarde’, per poi proseguire nel pomeriggio con la degustazione ’Effervescenza... un’esperienza multisensoriale’ accompagnata dall’esperta di bollicine Daniela Guiducci.

Paolo Galliani