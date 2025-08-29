Torna Afrobrix . Culture afroitaliane musica e moda conquistano Brescia

Via dal 5 settembre a Brescia alla sesta edizione Afrobrix, il primo festival italiano dedicato all’afro discendenza. Musica, cultura, arte, moda e cinema per valorizzare tutte le realtà afrodiscendenti e afroeuropee partendo dal contesto socio-culturale in cui queste vivono. La mission di Afrobrix, che si concluderà il 7, vuole da un lato sviluppare la multiculturalità, intesa come pluri appartenenza culturale e identitaria, dall’altro promuovere l’inclusione e l’interazione tra le comunità 2G e la cittadinanza bresciana. Afrobrix esprime la bellezza e l’importanza dell’afrodiscendenza come componente sociale eterogenea, multiforme e complessa, come una forza capace di arricchire e trasformare cultura, arte e le società nel loro insieme.

Una festa aperta a tutti per celebrare quella cultura "Che ha origini in Africa ma che ormai fa parte anche della tradizione italiana grazie alle seconde e terze generazioni. Sperimentiamo nuove forme ed espressioni comunicative in una società che – lo si voglia o no – è fatta di saperi, tradizioni, arte e spiritualità di più tradizioni", commenta direttore artistico Fabrizio Colombo.

Ad aprire l’edizione 2025 Babacar Faye, aka gotha, artista emergente di 23 anni nato a Brescia da genitori senegalesi. La sua musica è rap di strada, che sottolinea le difficoltà dei ragazzi della sua generazione (immigrati e non) ad adattarsi e trovare una strada propria.

Info: www.afrobrix.it