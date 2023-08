Ho sentito lei che canta lui: ecco le pagelle dei tormentoni dell’estate 2023

Roma, 5 agosto 2023 – Metti un po’ di musica leggera (sotto l’ombrellone) perché ho voglia di niente. Quella balneare è una canzone stagionale, frivola e accattivante come i party a bordo piscina criticata ironicamente ad inizio stagione da Colapesce e Dimartino in uno spiritoso video postato sul web nell’attesa di mandare in radio l’aspirante hit estiva “Considera”. “La gente non è stupida, se ne accorge che i singoli estivi sono sempre uguali da troppi anni e non ne ascolta più” rifletteva la coppia non senza un briciolo di verità. “Gli stessi cliché, il cocktail, la città esotica gli amori di una notte e quindi gli autori cosa fanno per raggirare il problema? Inseriscono degli elementi estivi ma senza dichiarare apertamente si tratta di un singolo estivo”.

Tormentoni e tormentini da cantare preferibilmente in coppia, in trio, in gruppo nella convinzione che, pure sulla spiaggia, l’unione faccia la forza. “Si mettono insieme per sopperire alla mediocrità delle canzoni; streaming, algoritmo e quelle cose là” chiosava Colapesce (coprotagonista due estati fa assieme al sodale della "ToyBoy” incisa con Ornella Vanoni) relativizzando ancor di più quella playlist da lettino e da sdraio a cui negli ultimi tre mesi hanno ambito in cento o giù di lì, con un occhio a TikTok, compresi il Tiziano Ferro di “Destinazione mare”, la Levante di “Canzone d’estate”, il Rovazzi con Orietta Berti de “La discoteca italiana”, il Tedua e lo Sfera Ebbasta di “Hoe”, la Myss Keta di “Profumo”, l’Angelina Mango di “Ci pensiamo domani”, il Rhove di “Ancora”, la Baby K di “Mama non m’ama”, il Tommaso Paradiso coi Baustelle di “Amore indiano”, il Rocco Hunt di “Non litighiamo più”, l’Elettra Lamborghini di “Mani in alto”, l’Alfa di “Bellissimissimo” (coi suoi rimandi a “Bella” di Jovanotti). Cosa resterà? Ah, saperlo.

Ecco le nostre pagelle

FEDEZ, ANNALISA, ARTICOLO 31 - “Disco Paradise” - voto: 6

Suoni anni Ottanta, refrain furbo. Tutto quello che serve per finire nello spot del gelato. Ma la formula usata da Fedez pure nelle hit delle estati passate comincia a segnare un po’ il passo.

ACHILLE LAURO (Feat. Rose Villain) - “Fragole” - voto: 5½

Reggae light dai retaggi anni Ottanta e un refrain scaltro su cui Miss Tucano (il padre è il fondatore del famoso marchio) non sembra incidere come potrebbe. E dovrebbe.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI - “Rubami la notte” - voto 6

Un gradino sotto la “Giovani wannabe” che ha furoreggiato un anno fa, conserva, però, quella freschezza e quella cantabilità divenute la cifra del gruppo bergamasco.

BOOMDABASH + PAOLA & CHIARA - “Lambada” - voto 4½

Che bisogno avevano le sorelle Iezzi di buttarsi in questa avventura nessuno lo sa. Studiato troppo a tavolino il pezzo perde in spontaneità, come lo sponsorizzatissimo video.

THE KOLORS - “Italodisco” - voto: 7

Festivalbar, che nostalgia. E non solo per la “cassa dritta”. Moroder, Righeira e tanto altro ancora. Primo posto in classifica (da quattro settimane) prevedibile. E meritato, dai.

ANNALISA - “Mon amour” - voto 6½

Quest’estate puoi fuggire alla Guyana francese, ma non da “Mon amour” di Annalisa. Elettropop abile, invasivo, stra-confezionato. Intricato triangolo amoroso che crea dipendenza.

TONY EFFE & EMMA - “Taxi sulla luna” - voto: 4½

Sulla luna sembra esserci una coppia agli antipodi come questa. Che c’incastra Emma con l’ex Dark Polo e un testo da suburra (“è piccolina, ma ha un culo giga, è brava a letto e pure a Fifa”)?

MARCO MENGONI & ELODIE - “Pazza musica” - voto: 6

Di tutto un pop. Jazz, blues, r&b fusi con bravura davanti alla macchina da presa di un video formato Midtown West non si sa bene perché. Il duo è forte. Il pezzo un po’ meno.

IRAMA & RKOMI + SHABLO - “Hollywood” - voto: 6

Da questo trionfo dell’autotune ci si sarebbe aspettati probabilmente qualcosa di più. Ma la coppia (anzi il trio) ha solidità e il pezzo si lascia ballare con piacere.

COEZ & FRAH QUINTALE - “Alta marea” - voto 5½

Facile, forse un po’ troppo, ma tutto da ballare. Nuova coppia destinata a far parlare nei prossimi mesi anche per l’arrivo del disco in condominio. E poi chissà…

ERNIA, BRESH & FABRI FIBRA - “Parafulmini” - voto: 7

Tutto giusto, pure il video citazionista de “Le iene” di Tarantino. Social nel mirino. Con la sua ironia, uno dei tormentoni più vivi ed efficaci della stagione.

AVA, ANNA, CAPOPLAZA - “Vetri neri” - voto: 7

Il secondo posto in classifica dopo undici settimane dice che il progetto continua il suo viaggio col vento in poppa. Grazie anche al sample della celebre “Mr. Saxobeat” di Alexandra Stan.

MERK & KREMONT + TANANAI + MARRACASH - “Un altro mondo” - voto: 5½

Altro esperimento votato alla gloria che ha raccolto finora meno del previsto. Atmosfere anni Novanta un po’ risapute con un Marra che non riesce a fare la differenza.

DRILLIONAIRE (feat. Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta, Michelangelo) - “Bon ton” - voto: 6½

Tutti insieme appassionatamente. Centrare il risultato in cinque non è facilissimo, ma il pezzo ci riesce. E il pubblico mostra di apprezzare (disco di platino).

MINA & BLANCO - “Un briciolo di allegria” - voto: 6

Ci si sarebbe aspettati un po’ di più, ma l’incontro è suggestivo. Pezzo medio, impreziosito dalla divina con quel “Ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa” entrato nella testa di chiunque.