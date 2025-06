Tormentoni d’estate e tributi. Che musica!

Non solo tormentoni estivi, ma anche reunion, tributi e grandi classici. A cominciare da stasera dove Beth Hart sarà in concerto in piazza Duomo a Pistoia dalle ore 21. A Firenze domani dalle ore 20 per festeggiare i vent’anni dalla pubblicazione di ’Ballate per Piccole Iene’, ottavo album in studio degli Afterhours, Manuel Agnelli riunisce la storica formazione del disco composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria) per un grandioso ritorno sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale.

Stessa cornice pronta ad accogliere (dalle ore 21) il 3 luglio i Coma Cose, il 9 luglio Rkomi e l’11 luglio I The Kolors. Sempre domani Lucio Corsi sarà in concerto a Genova all’Arena del Mare Area Porto Antico, dove il 12 luglio arriva Diodato sempre alle 21.30.

Domani Antonello Venditti sarà uno dei super ospiti del Lucca Summer Festival e in piazza Napoleone dalle 21.30 celebrerà il 40esimo anniversario di ‘Notte prima degli esami’ cantando con la sua superband sia i brani dell’album ‘Cuore’ che i suoi grandi successi. Stesso palco che accoglierà il 3 luglio dalle 20.30 Carlos Santana, che fa tappa in Toscana col suo repertorio leggendario grazie all’Oneness Tour 2025.

Il 4 luglio il Lucca Summer Festival ospita Irama, e lo stesso giorno sempre alle 21.30, ma a Capannori, Marco Masini sarà in concerto nell’Area Verde col suo tour ‘Ci vorrebbe ancora il mare’. I Thirty Seconds to Mars il 5 luglio dalle ore 21 saranno live nel cuore di Lucca in piazza Napoleone, dove l’11 luglio alle 21.30 si esibirà Ghali e il 12 luglio, alla stessa ora, Riccardo Cocciante col suo live di composizioni intramontabili.

Gli Skunk Anansie faranno tappa invece a Forte dei Marmi il 12 luglio alle 21.30 a Villa Bertelli. Grande attesa alla Spezia per il concerto di Marcus Miller che il 13 luglio dalle 21.30 si esibirà in piazza Europa. Il 13 luglio dalle 20.15 nel fiorentino Teatro della Limonaia di Villa Strozzi risuonerà il concerto tributo dedicato a Queen & Beatles.

Tanti i concerti in piazza Duomo a Pistoia alle 21.30: il 3 luglio sarà la volta di Alfa, il 4 luglio Markus King, il 5 luglio Brunori Sas, l’8 luglio Nayt (dalle 21), il 9 luglio Francesco Gabbani e il 13 luglio Gianna Nannini. L’Umbria invece si prepara all’invasione dei ’galattici’, col live dei Baustelle che il 2 luglio alle ore 21 col loro nuovo ‘El Galactico Tour’ fa tappa ai Giardini del Frontone di Perugia, dove Rose Villain sarà in concerto alla stessa ora il 3 luglio. Il 4 luglio sarà la volta di Michele Bravi che porta il suo ‘Sottovoce’ all’Anfiteatro Romano di Terni alle 21.30.

Per Mika, che quest’estate torna in Italia con tre nuovi appuntamenti estivi, bisognerà invece aspettare il 19 luglio quando sarà all’Arena Santa Giuliana di Perugia alle 21.30. Insomma, tanti grandi appuntamenti con la musica anche nelle prossime settimane.