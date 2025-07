Torbidoni, l’estate ha la sua voce: "Da Norma alla Lady più cattiva"

Marta Torbidoni non dimenticherà quest’estate. Sulla sua agenda ha già segnato in rosso due debutti: in questi giorni alla Scala, alternandosi a Marina Rebeka, protagonista di Norma di Bellini, preludio a un’altra grande interpretazione Lady Macbeth nel Macbeth di Verdi al Macerata Opera Festival il 26 luglio, l’1, il 7 e 10 agosto. Al fianco della stella nascente della lirica Roman Burdenko nel ruolo del titolo, Antonio Poli interpreterà Macduff e Simon Orfila Banco; regia di Emma Dante ripresa da Federico Gagliardi con la direzione musicale di Fabrizio Maria Carminati. Empatica e disponibile, antidiva per eccellenza, Torbidoni racconta.

Marta, adesso è Norma.

"Alla Scala non viene rappresentata dal 1977, qui ancora aleggia il fantasma della Callas. L’ho ascoltata tantissimo, anche prima di iniziare a studiare canto, in questo ruolo Maria è straordinaria, Norma è conosciuta dal grande pubblico proprio per la sua interpretazione; mi sono formata con Mariella Devia che mi ha fatto scavare nei dettagli del personaggio, lei ha interpretato Norma a fine carriera, i suoi consigli sono fondamentali".

Come è la sua eroina belliniana?

"Dolorosa e tragica, il ruolo di Norma è difficilissimo; è una figura piena di contrasti, emozioni diverse. Da una parte è divorata dalla passione per Pollione, dall’altra per il suo popolo; vive con vergogna il tradimento verso il suo paese e la maternità clandestina. Dice: “Amo i miei figli e li odio”. Vorrebbe abbracciarli ma non ci riesce. Non è una donna cattiva, è disperata".

La cattiveria sarà nel suo prossimo debutto?

"Lady Macbeth è realmente crudele, la donna più malvagia delle opere verdiane, è la regina di sangue, assetata di potere, senza scrupoli, capace di tutto pur di arrivare allo scopo prefisso. Lady Macbeth è il male allo stato puro. Interpreto spesso Abigaille, protagonista di Nabucco: pure lei nasconde una dose di cattiveria in alcuni momenti ma è anche smarrita, confusa, umana. Lady Macbeth non lo è mai".

Fra le donne verdiane quale ama maggiormente?

"Abigaille per la complessità e Leonora del Trovatore per la bellezza della lirica. Mi sento a mio agio nel repertorio drammatico d’agilità. Inoltre ci sono opere poco rappresentate ma che adoro cantare come Luisa Miller, I masnadieri la cui protagonista, Amalia, è fantastica, ricca di colori. Queste figure femminili così potenti hanno contribuito a farmi diventare quello che sono".

Quando ha scoperto di avere una bella voce?

"A cinque anni ho iniziato a studiare pianoforte, poi sono passata al clarinetto, a Montemarciano, nell’anconetano, dove sono nata, c’era un concorso canoro per bambini, a otto anni vi ho partecipato e mi sono divertita così tanto che ho continuato a cantare. Sapevo a memoria decine di canzoni delle Zecchino d’Oro: 44 gatti ero il mio pezzo forte. Doriana Giuliodoro, mia prima insegnante, ricorda che adolescente le confidavo: “Da grande sarò una cantante”. Non avevo dubbi. Ho sempre ascoltato e ascolto, ancora oggi, tanta musica, non solo lirica, con i miei amici vado ai concerti pop e rock. Quando esco dal teatro sento il bisogno di staccare. Sono stata un fan di Pino Daniele, lo seguivo a ogni concerto. L’ultimo live? Cesare Cremonini, mitico".

E l’opera?

"Vengo da una famiglia di appassionati melomani, a cinque anni con mia zia ho assistito al Barbiere di Siviglia al Teatro di Jesi. Una folgorazione. Per anni ho pensato che andare all’opera fosse un bel gioco L’aver ascoltato grande musica fin da piccola mi ha indirizzato verso la strada che sto percorrendo".