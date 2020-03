La spedizione sul vulcano



Il topo da record



Sulle Ande del Cile al confine con l'Argentina, il monte Llullaillaco è il secondo vulcano attivo più alto del mondo. La sua sommità a 6739 metri di quota èche sembrava proibitivo per i mammiferi. E invece qualcuno c'è: un team di biologidove le fonti di cibo sono pressoché inesistenti, l'ossigeno è solo il 45% di quello che si trova al livello del mare e la temperatura può scendere fino a sessanta gradi sottozero. Il roditore campione di sopravvivenza (della specie Phyllotis xanthopygus rupestris) conquista così il record di altezza per i mammiferi.Nel 2013 un alpinista aveva filmato sul Llullaillaco le sorprendenti immagini di un topo che sgambettava sulla neve a 6205 metri di altezza, l'avvistamento di un mammifero a più alta quota mai registrato fino a quel momento. Ispirato da quella rivelazione, Jay Storz della University of Nebraska-Lincoln e alcuni colleghi cileni. Lo scorso febbraio sono saliti progressivamente sul fianco del vulcano nell'arco di quindici giorni, piantando un campo a 5000 metri e uno a 5900, in modo da acclimatarsi e abituarsi alla scarsità di ossigeno.Quando finalmente Storz e i compagni di avventura hanno compiuto l'ascesa alla cima, non avevano programmato di effettuare ricerche in quota già alla prima ascesa. E invece,stremati dalla fatica, hanno subito visto un topo che si nascondeva fra le rocce. Una scoperta casuale, inattesa e fortunata."Nessuno credeva possibile che i mammiferi fossero in grado di", spiega Storz nell'articolo pubblicato dalla sua università , "L'opinione diffusa era che il loro limite massimo si aggirasse intorno ai 5200 metri, e che al di sopra in pratica non esistessero vertebrati terrestri"."Questa scoperta mi fa pensare che probabilmente finoradei mammiferi e di altri vertebrati, perché le sommità più alte del mondo sono ambienti pressoché inesplorati dei biologi."Leggi anche: