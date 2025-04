Topo Gigio all’Eurovision: portavoce dell’Italia

Roma, 14 aprile 2025 – “Douze points” per Topo Gigio. Con tutta probabilità la sera del 17 maggio sarà il tenero roditore ideato da Maria Perego il portavoce della giuria italiana durante la finalissima dell’Eurovision Song Contest. Dopo il successo incassato a Sanremo con Lucio Corsi, pure Gigio si prepara a debuttare all’Esc, rilevando il ruolo di speaker sostenuto un anno fa da Mario Acampa.

E così a Basilea il 17 maggio – l’Eurovision Song Contest sarà composto dalle due semifinali il 13 e il 15 maggio, ma l’Italia entrerà in gara con Lucio Corsi e la canzone ‘Volevo essere un duro’ solo nella finale di sabato sera – il Belpaese sarà rappresentato dal topo più famoso d’Italia.

C’è chi l’avrebbe voluto sul palco insieme al cantautore grossetano, proprio come era avvenuto al Festival di Sanremo in occasione della serata Cover. La scelta sarebbe tuttavia stata un po’ troppo ardita e quindi ecco l’idea da parte del gruppo italiano di portare Topo Gigio all’Eurovision in rappresentanza dell’Italia e in una veste “ufficiale”.

Topo Gigio, quindi, si aggiunge alla già nutrita truppa italian a nella manifestazione musicale più seguita e importante d’Europa: oltre a Lucio Corsi, in gara per l’Italia, ci saranno anche Gabry Ponte, che con il brano ‘Tutta l’Italia’ rappresenta San Marino, gli albanesi Kole Laca, ex tastierista del Teatro degli Orrori, e Beatriçe Gjergji, che vive da trent’anni in Italia, e Miriana Conte, in gara per Malta, ha origini italiane.