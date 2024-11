Morto Tony Odd, stella dell’horror. Da Candyman a Final Destination: i film cult

Los Angeles, 9 novembre 2024 – Candyman non c’è più. L’attore americano Tony Todd, volto della famosa saga horrr, è morto all’età di 69 anni. A riportare la notizia è Tmz, che cita la collega Virginia Madsen, accanto a lui nel primo film della serie uscito nel 1992. "Todd ci ha lasciato e adesso è un angelo. Come lo era in vita – scrive l’attrice candidata agli Oscar – . Vi dirò di più dopo, ora non ce la faccio”.

A confermare la scomparsa è l’agente dell’attore Jeffrey Goldberg che non rivela però la malattia di Todd, limitandosi a dire che è morto per cause naturali nella sua casa di Los Angeles, nella notte di mercoledì.

In Candyman di Bernard Rose, Todd interpretava lo spirito di Daniel Robitaille, pittore dell’800, che si manifesta a chi lo invochi chiamandolo per nome davanti allo specchio. Il suo volto è ricoperto di api, al posto della mano destra ha un uncino con la quale uccide.

Al primo episodio ‘Terrore dietro lo specchio’ del ‘92 sono seguiti ‘L’inferno nello specchio’ (1995), ‘Il giorno della morte’ (1999) e Candyman (2021). Todd è nel cast di tutti gli episodi. Ma la lista dei suoi ruoli nel cinema è lunga, a partire dall’esordio del 1986 con ‘Sleepwalk’.

Ha recitato in altri horror cult, ‘Il corvo’, ‘Final Destination’ (1-2 e 5), ‘La notte dei morti viventi’, nel thriller ‘The Rock’, nel film storico ‘Platoon’ . E’ comparso anche in tante serie tv, da Beverly Hills, a X Files, CSI, Criminal Minds, per citarne alcune.

Todd aveva studiato per due anni all'Università del Connecticut prima di ottenere una borsa di studio per l'Eugene O'Neill National Theatre Institute. Poi la formazione al Conservatorio Hartman di Stamford, nel Connecticut, e l’esperienza nella Trinity Repertory Company di Providence, Rhode Island. Un trampolino per Hollywood.