Tony Hadley operato all’ospedale di Lamezia. “Grazie, non avrei potuto chiedere cure migliori”

Lamezia Terme, 23 agosto 2023 – "Voglio solo dire un enorme grazie a tutto il meraviglioso staff dell'Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro per essersi preso cura di me e aver fatto un fantastico intervento d'urgenza al ginocchio dopo la caduta della scorsa settimana". Così Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, in un post su Facebook con tanto di foto che lo ritrae insieme al personale medico dell'ospedale di Lamezia Terme, dove è stato operato per la frattura di una rotula e la rottura di un legamento avvenuta in seguito a una caduta in camerino prima di un concerto a Palmi (Reggio Calabria). Concerto che l'artista ha comunque tenuto, sebbene da seduto e con un tutore alla gamba.

"Non avrei potuto chiedere cure migliori", prosegue Hadley citando quindi tutti i medici dell'Unità Operativa ortopedia e traumatologia, di radiologia, la cardiologa, gli anestesisti, ma anche gli infermieri dei reparti, nonché il direttore medico Antonio Gallucci. Il cantante britannico non dimentica nemmeno chi gli ha prestato i primi soccorsi e ringrazia "i medici e la Protezione civile che mi hanno aiutato quando sono caduto a Palmi". Immancabili, ovviamente, i ‘like’ e soprattutto i commenti (molti di pronta guarigione) che i fan hanno lasciato sotto il post.