Tommaso Paradiso torna nei Palasport: il tour nel 2026

Tommaso Paradiso torna ad esibirsi dal vivo. Lo ha annunciato lo stesso cantautore: nel 2026 l'ex frontman dei The Giornalisti sarà in tour nei Palasport di tutta Italia. E in arrivo c'è anche un po' di nuova musica .

Il nuovo singolo

Nei giorni scorsi, infatti, Tommaso Paradiso ha annunciato l'uscita di 'Lasciamene un po'' prodotto da Davide Simonetta . La canzone arriva dopo un po' di silenzio musicale da parte del cantautore romano diventato papà lo scorso aprile e promette di essere un brano in pieno stile Paradiso.

La scrittura del pezzo sempre attuale sarà arricchita dalla vena nostalgica che caratterizza il cantautore capace di trasformare scene quotidiane in immagini universali . Le sonorità, estremamente coinvolgenti ed identitarie, uniranno il calore degli anni '80 a un pop contemporaneo diretto e immediato tra synth, chitarre e ritmi incalzanti.

Il tour nei Palasport

Ad aprile, inoltre, Tommaso Paradiso tornerà in tour nei Palasport. Sono sette le date previste che lo porteranno nelle maggiori città italiane. Radio Deejay sarà partner radiofonica degli eventi.

I biglietti dei concerti saranno disponibili in prevendita per i titolari di carta MasterCard a partire dalle ore 11:00 di oggi, martedì 9 settembre, fino alle ore 11:00 di giovedì 11 settembre.

Dalle ore 11:00 di mercoledì 10 settembre i biglietti saranno, invece, disponibili in prevendita per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation. La vendita generale sarà aperta dalle ore 11:00 di giovedì 11 settembre .

Di seguito le date dei concerti: